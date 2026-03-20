צה"ל מצוי במערכה רב־זירתית המתנהלת מזה כשלושה שבועות נגד איראן ושלוחותיה במזרח התיכון, תוך התאמה שוטפת למציאות מבצעית משתנה.

לפי צה"ל, המערכה מתבססת על תוכנית סדורה עם מדדי התקדמות ברורים, וכבר הושגה פגיעה משמעותית במרבית היעדים בשלבים הראשונים.

במסגרת הפעילות, מדווח על פגיעה מצטברת ביכולות השיגור, שחיקה עמוקה בחיזבאללה ופגיעה ביכולת הפיקוד והשליטה של הציר האיראני כולו. בצה"ל מדגישים כי קיים קשר ישיר בין הזירות, כך שכל פגיעה בתעשיות ובתשתיות באיראן משליכה באופן מיידי על הזירות בלבנון ובאזורים נוספים.

המטרה המרכזית של המערכה היא החלשה עמוקה של המשטר האיראני ושלוחיו לאורך זמן. לשם כך פועל צה"ל נגד כלל שרשרת הערך, לרבות תעשיות צבאיות, תשתיות לאומיות ומערכי פיתוח, לצד סיכולים ממוקדים של דמויות מפתח.

הפעילות מתבצעת בגישה הדרגתית ויסודית, מתוך הבנה כי מדובר במערכת שנבנתה לאורך עשרות שנים. במקביל, מתקיים שיתוף פעולה הדוק עם ארצות הברית, אשר מגבירה את נוכחותה וקצב פעילותה בזירות שונות, כולל בזירה הימית.

בצה"ל מציינים כי היקף המטרות רחב במיוחד, כאשר רבות מהן הוגדרו לאחר מאמץ מודיעיני ממושך. במקביל ללחימה, נמשך תהליך יצירה וגילוי של מטרות חדשות ברחבי איראן.

התקיפות האחרונות מתמקדות בתעשיות צבאיות, תשתיות אנרגיה ומערכים מבצעיים, לצד סיכולים של מפקדים בכירים בגופי הבסיג' וביחידות הטילים. לפי צה"ל, צעדים אלו פוגעים באופן ישיר ביכולת הפיקוד והשליטה של המשטר ויוצרים קושי בהעברת פקודות ובהליכי קבלת החלטות.

בנוסף, דווח על פגיעה רחבה בצירי התובלה של כוח קודס, לרבות השמדת הציר האווירי ששימש להעברת אמצעי לחימה. מהלך זה מצמצם את היכולת להעביר ציוד בין הזירות.

בתחום הירי לעבר ישראל, מציינים בצה"ל ירידה משמעותית בפוטנציאל השיגור, שעמד בתחילת המערכה על עשרות עד מאות טילים ביום. הירידה מיוחסת לפגיעה במערכי השיגור, במלאי הטילים וביכולות ההפעלה.

בזירה הצפונית, הפגיעה באיראן משפיעה ישירות על חיזבאללה, הנשען על תעשיות ומימון איראניים. צה"ל ממשיך לפעול בלבנון במוקדים שונים, בהם דרום המדינה, הדאחייה, צור ונבטייה, תוך פגיעה בתשתיות צבאיות וכלכליות של הארגון.

בין היתר הותקפו תחנות דלק שבבעלות חיזבאללה, המשמשות מקור הכנסה מרכזי. במקביל, מדווח על עלייה בלחצים הפנימיים על הארגון ועל חשש גובר מהשחיקה בציר האיראני ומההתפתחויות בזירות נוספות.

צה"ל מפעיל מספר אוגדות בגבול הצפון במשימות הגנה והתקפה. לפי ההערכות, נהרגו כ-600 מחבלים בלבנון מתחילת המערכה, ובשבוע הקרוב צפויה הרחבה נוספת של הכוחות.

בנוסף, נמשכת פעילות בדרום סוריה, הכוללת תקיפות ממוקדות נגד התארגנויות טרור, כחלק מהמאמץ הכולל לסיכול איומים ולשימור המרחב המפורז.