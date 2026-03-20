פרקי הפתיחה של ספר ויקרא מציגים את מערכת הקרבנות - המערך המורכב שבאמצעותו מבקש האדם מחילה ובונה או משקם את יחסיו עם הקב"ה.

במבט ראשון, עבודות אלו עשויות להיראות רחוקות מחיינו הדתיים בני זמננו. אך בתוך פרקים אלה מסתתרת הבחנה רוחנית עדינה, טעונת משמעות תיאולוגית עמוקה, עד כדי כך שחז"ל ראו בה אחד מן המסרים העוצמתיים ביותר של התורה - מסר הנוגע ישירות לאופן שבו אנו ניגשים אל הקב"ה גם היום.

כשהתורה מתארת בפרק א' אדם המביא קרבן מן הבהמה, היא משתמשת במילה "אָדָם" - המונח הרגיל לבן/בת אנוש: “אָדָם כִּי יַקְרִיב מִכֶּם קָרְבָּן לַה'" (ויקרא א: ב). אך בפרק ב', העוסק בקרבן מנחה מן הצומח, התורה משנה את לשונה ואינה אומרת עוד אדם, אלא נֶפֶשׁ: “וְנֶפֶשׁ כִּי תַקְרִיב קָרְבַּן מִנְחָה לַה'" (ב:א).

הגמרא במסכת מנחות (ק"ד ע"ב) עומדת על שינוי זה ומבארת אותו לאור העובדה, שמנחות הובאו בדרך כלל על ידי מי שידו אינה משגת להביא קרבן מן החי. הגמרא מספרת, כי כאשר אדם שאין בידו אלא מעט מתאמץ להביא אפילו את הקרבן הצנוע ביותר, הקב"ה מחשיב זאת כאילו הקריב את נפשו ממש.

רעיון זה מודגש ביתר שאת במדרש ויקרא רבה (ג:א), הקובע שמנחתו של עני יקרה לפני הקב"ה אף יותר מן הקטורת המפוארת המוקרבת בשם הציבור כולו. ערכה אינו נמדד בכסף, אלא בטוהר הכוונה שהיא מגלמת, בנכונות לתת מעצמך עד תום גם בשעה של מחסור וקושי.

הניגוד הזה בין אדם לבין נפש, בין פעולה דתית חיצונית לבין מסירות נפש פנימית ואותנטית, הוא בדיוק הנושא שהפטרת השבוע עוסקת בו במישור הלאומי. ההפטרה, מישעיהו פרקים מ"ג-מ"ד, מתארת את עם ישראל ברגע של דלדול רוחני. כמו אותו אדם של פרק א', העם נוכח מבחינה חיצונית, אך ייתכן שהוא נעדר מבחינה פנימית.

עבודת ה' נעשתה ריקה מתוכן, ותוכחתו של הקב"ה חריפה וברורה: “לֹא אֹתִי קָרָאתָ יַעֲקֹב כִּי יָגַעְתָּ בִּי יִשְׂרָאֵל. לֹא הֵבֵיאתָ לִּי שֵׂה עֹלֹתֶיךָ וּזְבָחֶיךָ לֹא כִבַּדְתָּנִי…" (מ"ג: כ"ב-כ"ג). אין זה עם שהפסיק להקריב קרבנות, אלא עם שמקריב ללא משמעות. מקיים את מעשי הדת, אך נשאר מרוחק מהם בנפשו.

ואף על פי כן, וכאן נקודת המפנה של ההפטרה, הקב"ה אינו נוטש אותנו. מיד לאחר התוכחה באה הצהרה מופלאה של חסד: “אָנֹכִי אָנֹכִי הוּא מֹחֶה פְשָׁעֶיךָ לְמַעֲנִי וְחַטֹּאתֶיךָ לֹא אֶזְכֹּר" (מ"ג: כ"ה). הסליחה אינה תלויה בכך שהעם כבר נעשה ראוי לה, אלא ניתנת למען שמו של הקב"ה. הברית אינה ממתינה עד שישראל יהיו מושלמים כדי להתקיים.

ישעיהו אינו מטשטש את עומק הבעיה. “אָבִיךָ הָרִאשׁוֹן חָטָא" (מ"ג: כ"ז) - פסוק שיש מפרשים המייחסים אותו לאברהם, שבשעה של ספק שאל: “בַּמָּה אֵדַע כִּי אִירָשֶׁנָּה?" (בראשית ט"ו: ח). שכן, אפילו אבי האומה לא היה חסין מפני רגעי ספק וחולשה. ואם כך אצל האבות, על אחת כמה וכמה אצל עם המצוי במשבר רוחני ולאומי. אך מיד לאחר ההבחנה הכנה הזאת באה הקריאה לנחמה: “וְעַתָּה שְׁמַע יַעֲקֹב עַבְדִּי וְיִשְׂרָאֵל בָּחַרְתִּי בוֹ" (מ"ד: א). גם עכשיו, הקשר לא נותק.

ההכרה הכנה בכישלון לצד חידוש בלתי־מותנה של הברית, אינה מקרית. למעשה, היא עומדת גם בבסיס עצם מוסד ההפטרה. כאשר שליטים זרים אסרו על קריאת התורה בציבור, תיקנו חז"ל לקרוא קטעים מן הנביאים במקומה. ההפטרה נולדה מתוך מציאות של רדיפה, והיא נושאת את חותם מוצאה: גם כאשר הגישה אל הקדושה מוגבלת, גם כאשר העם אינו מגיע אל מלוא ייעודו - הקשר אינו פוסק ויש תקווה. הכוס איננה ריקה, היא חצי מלאה. לא מפני שהבעיות אינן קיימות, אלא מפני שהאהבה המחברת בין הקב"ה לבין עמו גדולה מן הכישלונות.

המסר הזה לא התיישן. אנו חיים בתקופה של אתגרים אמיתיים - עימותים, מתחים פנימיים, ושאלות עמוקות על דמותה של החברה שאנו בונים בארץ שאליה שבנו. יש רגעים שבהם המראה שישעיהו מציב בפני ישראל הקדומה נראית מוכרת מדי. לא תמיד אנו מביאים את קרבן הנפש; לפעמים אנו מביאים רק את קרבן האדם - נוכחים בגוף, נעדרים בנשמה.

אך ההפטרה מסרבת להסתיים שם. הברית שבין הקב"ה לבין כנסת ישראל אינה עסקה מותנית. היא אינה פוקעת כאשר אנו נופלים. היא עומדת וקיימת. לא מפני מה שהשגנו, אלא מפני מי שהוא, ומפני מי שהיינו זה לזה מאז ומעולם. זו ההבטחה שישעיהו מבקש שנישא איתנו מבית הכנסת אל השבוע הבא.

הכותב הוא נשיא וראש רשת מוסדות 'אור תורה סטון'