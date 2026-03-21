הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, התייחס הערב (מוצאי שבת) להתפתחויות האחרונות בלחימה, ואמר כי הפגיעה במשטר האיראני נרחבת ומצטברת לכדי הישגים משמעותיים.

לדבריו, מדובר בהישגים ברמה הצבאית, הכלכלית והשלטונית, על רקע הלחימה המתמשכת.

זמיר הדגיש כי "הפגיעה הנרחבת שגרמנו למשטר האיראני בשלושת השבועות האחרונים, מתחילה להצטבר לכדי הישג מערכתי-אסטרטגי, צבאי, כלכלי ושלטוני. משטר הרוע חלש יותר, איראן חשופה יותר וללא יכולת הגנה משמעותית".

בהמשך דבריו התייחס לאיום הטילים האיראני, ואמר כי "איראן שיגרה טיל בליסטי בין יבשתי דו שלבי לטווח של 4,000 קילומטרים לעבר מטרה אמריקאית באי דייגו גרסיה. טילים אלה לא נועדו לפגוע בישראל. הטווח שלהם מגיע לבירות אירופה - ברלין, פריז ורומא כולן נמצאות בטווח איום ישיר".

הרמטכ"ל עדכן כי אישר את המשך הפעילות בצפון, ואמר כי "אישרתי היום לפיקוד הצפון את התוכניות להמשך הלחימה. אין הכלה יותר! יש יוזמה! יש התקפיות! כוחותינו יעמדו כחיץ בין האויב לישובים וכל מטרה שתהווה איום עליהם - תוסר."

לסיום התייחס להמשך הדרך ואמר כי "אנחנו באמצע הדרך אך הכיוון ברור. בעוד כשבוע, בפסח, חג החירות, נמשיך ונלחם על חירותינו ועתידנו".