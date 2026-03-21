יהודה שמואל שרמן בן 18 תושב אלון מורה נרצח בפיגוע דריסה במהלך השבת במהלך סיור ביטחוני סביב חוות 'שובה ישראל' שליד חומש. אחיו שהיה עימו נפצע באורח בינוני והוא בהכרה.

מחקירה ראשונית עולה כי שני האחים שהיו רכובים על רכב שטח הופתעו על ידי רכב פלסטיני שדהר לעברם מהכפר בית עומרין ופגע בהם. ישראלי נוסף שהיה איתם לא נפגע.

ראש מועצת שומרון יוסי דגן קפץ לשטח מיד ותישאל יחד עם קב"ט הביטחון של המועצה וקציני צה"ל את הפצוע באורח בינוני על פרטי האירוע.

"מדובר באירוע קשה מאוד. אנחנו מחבקים ומחזקים את בני המשפחות. אנו עומדים מול אויב רצחני וברברי, שמטרתו לרצוח יהודים וכתוצאה מכך לגרשם מאדמתם. אני אומר מכאן בצורה ברורה: אנחנו לעולם לא נשבר. אנחנו רק נתחזק יותר ונבנה עוד יותר את צפון השומרון - ואת כל ארץ ישראל שלנו", אמר ראש המועצה.

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ ספד "הלב נשבר עם הבשורה הקשה על הירצחו של יהודה שמואל שרמן הי"ד ליד חומש. אנו מחבקים את משפחת שרמן היקרה בשעה הקשה הזו ומתפללים לרפואת אחיו דניאל בנימין בן סימה לאה".

גנץ הוסיף "אנו מחזקים את חלוצי החוות המוסרים נפשם וגופם על אדמת ארצנו בנחישות ובאומץ. לא נירתע. נמשיך להקים עוד ועוד חוות, לחזק את האחיזה שלנו בשטח ולהבטיח את עתיד ההתיישבות מול טרור האויב הערבי".

שר האוצר בצלאל סמוטריץ': הביע צער כבד "משתתף מעומק הלב בצערם של חבריי ושותפיי לאורך שנים רבות, יהושוע וסימה שרמן ומשפחתם, על הרצחו של בנם, יהודה שמואל שרמן הי"ד, שנפל על משמר ארצנו בהיאחזות באדמת השומרון. תנחומים לחלוצי קהילת אלון מורה הגיבורים ולתושבי השומרון כולם.

ואומר לך בדמייך חיי! נמשיך לכונן את אדמת ארץ ישראל בכל מרחביה ונקיים את צוואתו של יהודה שמואל הי"ד ושל כל הקדושים שמסרו נפשם על קדושת השם, העם והארץ".

מפלגת הציונות הדתית פרסמה הודעת אבל "מפלגת הציונות הדתית משתתפת בצערם הגדול של חבר הנהלת המפלגה, יהושע ורעייתו סימה שרמן על הירצחו על משמר ארצנו של בנם היקר והאהוב יהודה שמואל שרמן הי"ד בגבעות השומרון בואכה חומש המתחדשת.

יהושע וסימה היקרים, שותפינו לדרך במפלגה, ליבנו איתכם ברגעים קשים אלו ואנו משתתפים בצערכם הכבד. הרנינו גויים עמו כי דם עבדיו יקום, ונקם ישיב לצריו, וכפר אדמתו עמו".

מוסדות אלון מורה פרסמו הודעת אבל. "מזועזעים וכואבים על הירצחו של יהודה שמואל שרמן הי"ד, בנו של בוגרנו יהושע שרמן הי"ו. ליבנו עם משפחת שרמן בשעה קשה זו. "ונקם ישיב לצריו וכפר אדמתו עמו".

בהודעה רשמית שפרסם דובר צה"ל נכתב: "כוחות צה"ל ומשטרת ישראל קפצו מוקדם יותר היום למרחב הכפר בית אמארין בחטיבת שומרון בעקבות דיווח שהתקבל על פגיעה של רכב פלסטיני בכלי רכב ישראלי. נסיבות המקרה מתוחקרות על ידי גופי הביטחון. נבדק החשד לפיגוע. בעקבות האירוע, נהרג אזרח ישראלי ונפצעו באורחים שונים שני ישראלים נוספים ופלסטיני".