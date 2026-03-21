טל מרנץ, אלמנתו של צבי מרנץ ז"ל שנפל בעזה, התארסה לבחיר ליבה דותן ושיתפה את העוקבים באינסטגרם בתמונה מרגשת מהצעת הנישואין.

"אבא אני רוצה להיות בטוח בכל ליבי שלמסע הזה יהיה סוף טוב. שכל מה שאני עובר בדרך יהפוך חולשה לעוצמה גדולה".

"בהודיה גדולה לה', הלב מתרחב. אנחנו זוכים לבנות עוד קומה, קומה של אהבה, קומה של חסד, קומה של נחמה ואמונה גדולה. לצד העבר וההווה, נבנה גם עתיד. אנחנו מתחתנים. תודה לך, דותני שלי. שהצטרפת אליי למסע הזה, מסע של חיים, של אור, של אהבה", כתבה מרנץ.

רס"ר (במיל') צבי מתתיהו מרנץ ז"ל, בן 32 מנחלים, לוחם שריון בעוצבת "בני-אור" (460), נפל ב-10 באוקטובר 2024 בקרב בצפון רצועת עזה (ג'באליה) מפיצוץ מטען צד.