הלך לעולמו רוברט מולר, התובע המיוחד שחקר את פרשת "רוסיה גייט" שעסקה בהתערבות לכאורה של מוסקבה לטובת דונלד טראמפ בבחירות לנשיאות ארה"ב ב-2016.

הנשיא טראמפ הגיב בשמחה על מותו, "רוברט מולר בדיוק מת. טוב, אני שמח שהוא מת. הוא כבר לא יוכל לפגוע יותר באנשים חפים מפשע! הנשיא דונלד ג'יי טראמפ", כתב בפוסט ברשת החברתית שלו, Truth Social.

במשך קרוב לשנתיים הוא פיקח על החקירה שחקרה את החשד לקנוניה בין מוסקבה לטראמפ ולאנשיו, במערכת הבחירות שבסופה נבחר טראמפ לראשונה לנשיא.

ב-2019 פרסם מולר את ממצאי דו"ח החקירה. התובע המיוחד קבע באופן חד משמעי שרוסיה אכן התערבה בבחירות לנשיאות, אך לא מצא עדות לקנונייה של קמפיין טראמפ עם רוסיה. בנוסף לא הצליח מולר לקבוע שטראמפ ביצע עבירה של שיבוש הליכים.

משפחתו של מולר הודיעה שהוא הלך לעולמו אתמול, בגיל 81. לפני כמה חודשים דיווח העיתון ניו יורק טיימס שמולר אובחן כחולה פרקינסון. "בצער גדול אנחנו מודיעים על מותו של בוב", מסרה המשפחה.