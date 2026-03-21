יהודה פחימה, בן 22 מבני ברק, נפטר הבוקר (שבת) בפתאומיות. כוחות ההצלה הוזעקו לביתו ברחוב אשל אברהם לאחר שלא התעורר משנתו, ונאלצו לקבוע את מותו. המנוח היה תלמיד בישיבת 'כנסת יחזקאל' - אטינגר באלעד.

אביו, הרב דוד שמואל פחימה, משמש כדיין ומרצה במוסדות 'תורה וחסד' בבני ברק, שהוקמו על ידי סבו המנוח, הרב מכלוף פחימה, שכיהן כראש רבני יוצאי צפון אפריקה.

יחיאל גולדמן, קצין מבצעים בזק"א תל אביב, סיפר: "המוקד הזניק אותי לרחוב אשל אברהם בעיר בני ברק בעקבות אירוע חריג, מדובר בצעיר כבן 22 שלדברי בני המשפחה בריא בדרך כלל ובאופן פתאומי לא התעורר משנתו הבוקר. בסיוע מתנדבי זק"א נוספים טיפלנו והגופה שוחררה לקבורה".

ההלוויה מתקיימת הערב בבני ברק בדרכה לבית העלמין באלעד שם ייטמן.