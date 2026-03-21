כמה עשרות תושבים חרדים בשכונת גני איילון בלוד חסמו בשבת את הרחוב המרכזי בשכונה במטרה למנוע תנועת רכב בקרבתם.

ראש העיר יאיר רביבו הגיב בחריפות מיד עם צאת השבת והבטיח פרס כספי למי שיסייע לאתר את יוזם החסימה.

רביבו הבהיר כי לא יעבור לסדר היום על הפרת הסדר הציבורי וחסימת צירי התנועה בעיר. לדבריו, הקהילה שממנה הגיעו החוסמים תסולק מכל משאב עירוני שמוקצה לה כיום, כצעד של ענישה קולקטיבית על הפגיעה במרקם החיים העירוני.

בהמשך הוסיף וכתב: "נזכרתי בעוד דבר חשוב: פרס בשווי 1,800 שקלים יוענק לראשון שימסור לי את השם המדוייק של המארגן, שהוא בין היתר הפיק מודעות מושקעות ודאג לתלותן בכל הבניינים ביום שישי בצהריים", כתב רביבו לתושביו.

ראש העיר הדגיש כי הוא מחפש את האדם שעומד מאחורי הפקת המודעות והלוגיסטיקה של ההפגנה, והבטיח סודיות מלאה לכל מי שיספק מידע שיעזור להגיע אל היוזם. "אני מבטיח סודיות מובטחת, לפנות אליי בפרטי. תודה רבה", סיכם רביבו.