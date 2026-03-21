שורת רבנים בכירים פרסמה קריאה פומבית לחיזוק יושבי הגבעות והחוות ביהודה, שומרון ובקעת הירדן, והדגישה את תרומתם להתיישבות, לחקלאות, למרעה ולחיזוק האחיזה היהודית בשטח.

במכתבם כתבו הרבנים כי הם מבקשים "לחזק את ידיהם של יושבי הגבעות והחוות ביהודה, שומרון ובקעת הירדן", וציינו כי בזכות "מסירות הנפש של המשפחות והנוער - בבניין והתיישבות, בחקלאות ובמרעה - חוזרים עוד ועוד מרחבים לידי עם ישראל".

עוד הוסיפו כי יושבי הספר ממלאים תפקיד מרכזי בשמירה על גבולות הארץ, תוך שהם מצטטים את הפסוק "ברזל ונחושת מנעלך", ומביאים את פירוש רש"י: "הגיבורים היושבים בערי הספר ונועלים אותה שלא יוכלו האויבים ליכנס בה".

הרבנים ציינו כי מפעל ההתיישבות החלוצי מוביל לתיקון לאומי רחב יותר: "בזכות החלוצים פורצי הדרך, יבוא בעזרת ה' התיקון היסודי של הכרה בשלמות הארץ, השלטת ריבונות מלאה, גירוש האויבים, והתיישבות בכל מקום בארצנו הקדושה".

הרבנים קשרו את הקריאה גם לימים אלו של חודש ניסן, וכותבים כי "בחודש הגאולה, ובימים אלו בהם אנו רואים את השגחת ה' על עמו ונחלתו, נזכה מהרה לגאולה שלמה", תוך ציטוט דברי חז"ל: "בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל".

על המכתב חתמו הרבנים: הרב דוב ליאור, הרב יצחק גינזבורג, הרב ישראל אריאל, הרב דוד חי הכהן, הרב דוד דרוקמן, הרב אליהו זיני, הרב גדעון בנימין, הרב אריאל בראלי, הרב אהד קרקובר, הרב יהודה קרויזר, הרב יאיר פרנק, הרב יצחק שפירא, הרב חגי לונדין, הרב יהושע מרדכי שמידט, הרב יאיר רמר, הרב יגאל שנדורפי, הרב אלישמע כהן, הרב ישראל שליסל, הרב גדי בן זמרה, הרב יוסי אליצור, הרב דוד בן נתן, הרב טל שאוליאן, הרב נתנאל יוסיפון, הרב שלמה בנימין, הרב משה שחור, הרב ברוך אפרתי, הרב דרור אריה והרב אביעד גדות.