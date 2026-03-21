איראן החריפה הערב (מוצאי שבת) את איומיה נגד שכנותיה במפרץ וקראה לתושבי דוחא, בירת קטאר, לעזוב את העיר בהקדם האפשרי.

בהודעה רשמית מטעם תאגיד השידור האיראני נמסר כי האזור הפך ל"מטרה לגיטימית" בשל השימוש בו להצבת כוחות ואינטרסים אמריקניים, וכן בשל פעילות תקשורתית עוינת נגד המשטר בטהרן.

מוקד הזעם האיראני הופנה הפעם כלפי רשת "אל-ג'זירה". בהודעה האיראנית נטען כי הרשת הקטארית הסיתה לרצח איראנים, ובמפה שצורפה לאזהרה סומנו משרדי הרשת בדוחא כמטרה לתקיפה.

"כלי התקשורת שהסיתו יישאו באחריות מלאה", הזהירו בטהרן, תוך שהם מאשימים את שליטי קטאר בקבלת החלטות המוכתבות מחוץ לגבולותיהם ובפגיעה בריבונות של עמם.