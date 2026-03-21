הרב אליאב תורג'מן, מנכ"ל איגוד רבני קהילות ותושב דימונה, שיתף בתחושותיו לאחר נפילת הטיל האיראני בעירו.

"אני אחרי כמה שעות בזירה פה בעיר היקרה שלנו דימונה עם פצועים ופגיעות קשות בנפש, בתים ובניינים מרוסקים. צריך לדעת שהיה פה חסד גדול שלא פגע ישירות בבית אלא בשטח פתוח בין בתים", כתב הרב תורג'מן בדף הפייסבוק שלו.

הוא הוסיף "דבר אחד אני אומר אחרי עשרות בתים ובניינים - הנחיות מצילות חיים. הייתי בבתים הרוסים לחלוטין שבהם ירדו למקלט וניצלו במאה אחוז למרות המרחק יחסית למקלט.

הייתי בבית שבו שהו בממ''ד והבית כמעט כולו שבור ומנותץ עם רסיסי זכוכית רבים. והאמא סיפרה שהילד לא היה נכנס לממ''ד ורק באזעקה הזו נכנס".

"ונשמרתם מאוד לנפשותיכם - שמירה על הנחיות מצילה חיים. בע''ה דימונה תצא מזה גדולה וחזקה יותר. נשמור על השבת ביתר שאת. רוחנית וגשמית נצמח מזה", סיכם.