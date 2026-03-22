בן גביר בזירת הנפילה בערד: מנסים לפגוע בנו, עלינו לכתוש ולנצח

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הגיע לזירת הפגיעה הישירה של הטיל האיראני בעיר ערד, מלווה בשר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי יצחק וסרלאוף.

לסיור הצטרפו גם מפכ"ל המשטרה, רב-ניצב דני לוי, ונציב כבאות והצלה, רב-טפסר אייל כספי, שסקרו בפני השרים את פעולות כוחות הביטחון בזירה ואת היקף הנזק שנגרם כתוצאה מהשיגורים.

במהלך ביקורו שלח השר בן גביר מסר של נחישות. "מנסים לפגוע בנו, וצריך לזכור דבר אחד - אנחנו במלחמה. זו מלחמה שבה אנחנו חייבים להמשיך לכתוש ולנצח. יש לנו מערכה היסטורית מול ראש השטן הזה וחייבים לנצח אותו. לא מפסיקים, ממשיכים עד לניצחון".

השר שיבח את חוסנם של התושבים וקרא להם להמשיך ולהקפיד על הנחיות פיקוד העורף, בציינו כי "שוב מוכח שמי שנמצא במקלט ובממ"ד - זה מציל חיים".

השר וסרלאוף הצהיר כי משרדו יפעל להעברת תקציבים ייעודיים לחיזוק היישובים שספגו פגיעות. "אנחנו מחזקים את החוסן ואת התושבים", סיכם בן גביר, "אנחנו נמצאים כאן יחד איתם כדי לוודא שיש להם את כל הכלים לעמוד איתנים בזמן שהכוחות שלנו פועלים בחזית".