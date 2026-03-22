דיווח שהתקבל הבוקר במוקד 102 של כבאות והצלה לישראל העלה חשש לאירוע חריג בנחל איילון, סמוך למחלף לה גווארדיה, לאחר שכלב נסחף בזרם המים.

האירוע התרחש בשעת אזעקה באזור המרכז, כאשר בעל הכלב עצר את רכבו בניסיון לתפוס מחסה.

על פי הפרטים הראשוניים, הכלב יצא מהרכב יחד עם בעליו, ובמהלך רגעי הלחץ נבהל, קפץ אל תוך הנחל הסמוך ונסחף בזרם. עוברי אורח שזיהו את המתרחש הזעיקו מיד את כוחות החירום.

צוותים מתחנת אלון של כבאות והצלה, יחד עם קצין משמרת, הוזנקו לזירה. אליהם הצטרפו לוחמי היחידה לחילוצים מיוחדים של מחוז דן וצוותי יחידת להבה, המתמחים בפעולות חילוץ מורכבות.

עם הגעת הכוחות החלו לוחמי האש בסריקות ובניסיונות לאתר את הכלב ולחלצו מתוך הנחל, בתנאי שטח מאתגרים ובקרבת זרם מים פעיל.

בכבאות והצלה עדכנו כי בשעה זו נמשכות פעולות החילוץ במקום, תוך מאמץ להגיע אל הכלב ולסייע בחילוצו.