דניאל שרמן משחזר את רגעי הפיגוע ללא קרדיט

דניאל שרמן, ניצול הפיגוע הקשה שהתרחש אתמול (שבת) בשומרון, שחזר היום לראשונה את דקות האימה שבהן איבד את אחיו, יהודה שמואל שרמן הי"ד.

יהודה, תושב אלון מורה בן 18 בלבד, נרצח בפיגוע שכלל מארב, מרדף וניגוח פראי של רכבם אל תוך צוק. מסע ההלוויה ייערך היום בשעה 15:30 בבית הכנסת רחמי תרצה באלון מורה. המשפחה והחברים הקרובים יתכנסו קודם לכן להתייחדות ופרידה בחוות 'שובה ישראל'.

דניאל, נשוי ואב לילדה, הקים את חוות "שובה ישראל" לזכר חבריו לנשק שנפלו בלבנון ובעזה. אתמול יצא עם אחיו הצעיר לסיור שטחים שגרתי מסביב לחווה, סיור שהפך למלכודת מוות.

"עשינו סיור שטחים מסביב לחווה, ירדתי ירידת אספלט חדה, ראיתי רכב טנדר לבן ערבי, שזיהה אותי מלמטה וחיכה לי בצד של הכביש, מספר דניאל. "ברגע שעברתי אותו הוא פירסס אחריי ורדף אחריי, האיץ לכיווני וברגע שהיה סיבוב חד עם צוק, הוא פשוט ניגח אותי והעיף אותי מהצוק".

לאחר דקות ארוכות של חוסר הכרה, התעורר דניאל בתוך הריסות הרכב בתחתית הצוק. למרות פציעותיו, כשזיהה את אחיו שרוע לצידו ללא הכרה, פעל כלוחם מיומן: "צעקתי לו כמה פעמים והוא לא הגיב לי. וזה נתן לי כוח פשוט להרים את עצמי, כאוב כולי. הגעתי אליו וראיתי שהוא מחרחר, אז פתחתי לו נתיב אוויר".

לדבריו, "התחילו להגיע ערבים מהכפר למטה ולמעלה, התחילו לצרוח, לקלל אותנו, לזרוק עלינו אבנים". בדרך נס, הצליח דניאל להזעיק עזרה בטלפון. כוחות הביטחון וההצלה שהגיעו למקום תחת תנאי שטח קשים חילצו את השניים, אך בבית החולים נאלצו הרופאים לקבוע את מותו של יהודה שמואל".

ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן דורש ממערכת הביטחון: "לא לגמגם. להודיע בבירור שמדובר בפיגוע. ולטפל בתשתיות הטרור בצפון השומרון כמו אחרי פיגוע. רק לצה"ל ומערכת הביטחון יש את הסמכות לפעול נגד הטרוריסטים ומסייעיהם, ולא לאף אזרח. הדרישה שלנו אם היא ממשלת ישראל וממערכת הביטחון. תפקידנו כאזרחים לדרוש את השיפור הביטחוני ובוודאי אחרי הפיגוע הקשה לחזק עוד יותר את ההתיישבות בצפון השומרון".