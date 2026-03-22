עשרות בני משפחה, חברים ותושבים מלווים היום למנוחות (ראשון) את יהודה שמואל שרמן הי"ד, בן 18, שנרצח בפיגוע דריסה בשבת סמוך לחומש.

מסע ההלוויה החל בשעות הצהריים בחוות "שובה ישראל", שהוקמה על ידי אחיו דניאל לזכר חבריו לנשק שנפלו.

הצטרפו לחוות שובה ישראל, לגיבורים שלא עוצרים ומתוך הכאב קמים ועושים

מאוחר יותר יעברו המשפחה והמלווים לבית הכנסת "רחמי תרצה" ביישוב אלון מורה, שם יאמרו דברי פרידה לזכרו. לאחר מכן ייצא מסע הלוויה לעבר בית העלמין, שם ייטמן.

שרמן הי"ד הותיר אחריו הורים, יהושע וסימה, ושישה אחים ואחיות, ואחיו דניאל שהיה עמו נפצע באורח בינוני.

יהודה שמואל צילום: באדיבות המשפחה

מחקירה ראשונית עולה כי שני האחים שהיו רכובים על רכב שטח הופתעו על ידי רכב פלסטיני שדהר לעברם מהכפר בית עומרין ופגע בהם. ישראלי נוסף שהיה איתם לא נפגע.

"עשינו סיור שטחים מסביב לחווה, ירדתי ירידת אספלט חדה, ראיתי רכב טנדר לבן ערבי, שזיהה אותי מלמטה וחיכה לי בצד של הכביש, סיפר דניאל מבית החולים. "ברגע שעברתי אותו הוא פירסס אחריי ורדף אחריי, האיץ לכיווני וברגע שהיה סיבוב חד עם צוק, הוא פשוט ניגח אותי והעיף אותי מהצוק".

לאחר דקות ארוכות של חוסר הכרה, התעורר דניאל בתוך הריסות הרכב בתחתית הצוק. למרות פציעותיו, כשזיהה את אחיו שרוע לצידו ללא הכרה, פעל כלוחם מיומן: "צעקתי לו כמה פעמים והוא לא הגיב לי. וזה נתן לי כוח פשוט להרים את עצמי, כאוב כולי. הגעתי אליו וראיתי שהוא מחרחר, אז פתחתי לו נתיב אוויר".

לדבריו, "התחילו להגיע ערבים מהכפר למטה ולמעלה, התחילו לצרוח, לקלל אותנו, לזרוק עלינו אבנים". בדרך נס, הצליח דניאל להזעיק עזרה בטלפון. כוחות הביטחון וההצלה שהגיעו למקום תחת תנאי שטח קשים חילצו את השניים, אך בבית החולים נאלצו הרופאים לקבוע את מותו של יהודה שמואל".