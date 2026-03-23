תחת הכותרת 'אמץ נופל' מובילים אוהדי קבוצת הכדורגל של בית"ר ירושלים מהלך להנצחתם של 120 אוהדי הקבוצה שנרצחו בטבח השבעה באוקטובר ונפלו במלחמת חרבות ברזל.

בראיון לערוץ 7 מספר בר-שמעון לוי, מייסד ארגון 'המנורה' שמוביל את המיזם, על ראשיתו של הרעיון: "לפני כשנה ראיתי תפאורות של קבוצות אחרות ביציעים כשהם מנציחים בצורה יפה את האוהדים שלהם ורציתי שגם הקבוצה שלי תוקיר כבוד למי שחירפו נפשם ונלחמו למעננו ולאוהדי הקבוצה שנרצחו בטבח".

לקראת יום השנה השני לטבח יצר לוי קשר עם גורם מ'לה פמיליה' לקידום טקס שינציח את אוהדי הקבוצה שנרצחו בטבח ולהצגת שמותיהם של הנרצחים ביציע. נאמר לו שעלות האירוע תהיה שלושים אלף שקלים. הוא השיב מיד שקטן עליי' למרות שמעולם לא עסק בגיוס תרומות, ואכן התברר שעבור אוהדי המועדון הסכום לא היווה מכשול ובתוך זמן קצר נאספו 55 אלף שקלים לאירוע.

"מכרנו חולצות עם שמות הנופלים, הגענו למשפחות הנופלים ומסרנו להן שתי חולצות עם שמות היקירים להן וביום השבעה באוקטובר, בפתיחת המשחק נגד הפועל פתח תקווה בפתיחת העונה, עלתה התפאורה שכיסתה את כל היציע המזרחי". לאירוע הזמין מועדון הקבוצה את המשפחות ואת עידן עמדי.

"אחרי שזה קרה ונוצרו הדים בקהל, ראיתי שבקבוצות אחרות יש עמותות מסודרות שמארגנות אירועים כאלה", מספר לוי שדרך הטוויטר הכיר את יעקב סלע, שותפו להובלת המיזם. השניים העלו רעיונות למינוף נכונות הקהל של הקבוצה למיזמים חברתיים וקהילתיים.

כך למעשה נולד הרעיון להביע הוקרה לנופלים ולנרצחים ביום הזיכרון הקרוב, וזאת כאשר לבתי העלמין יגיעו אוהדים, ידליקו נר ויניחו על הקבר צעיף של הקבוצה ובו שמו ותמונתו של החלל. בימים אלה, מספר לוי, פונים אוהדים שהכירו נרצחים ונופלים ומבקשים להשתבץ במשימה ולהגיע לקבר של מי שהכירו באופן אישי.

להערכתו של לוי צפוי אירוע לוגיסטי מורכב, הן בשל ההתאמה בין המבקשים להנציח לקברי יקיריהם והן בשל הפיזור הנרחב של אוהדי הקבוצה, ומאידך גם של הנופלים, ברחבי הארץ, הרבה מעבר לגבולותיה של ירושלים. לוי קורא למעוניינים להצטרף לפנות כבר כעת דרך אתר הארגון או בפנייה טלפונית ישירה אליו ולהשתבץ בהתאם.

בהמשך מספר בר-שמעון לוי על התגובות הנרגשות של משפחות נופלים שגילו את ההנצחה ושמירת זכרם של יקיריהם על ידי אוהדי הקבוצה. "מבחינתם היקירים שנפלו או נרצחו הם חלק ממשפחת בית"ר ירושלים", הוא אומר.

לוי מעיר בדבריו כי המיזם אינו קשור למועדון הקבוצה שלפי שעה בחר שלא להיות מזוהה עם ארגון 'המנורה', שעדיין לא קיבל את אישור רשם העמותות. לשאלתנו מסביר לוי כי בשלב ראשוני זה המועדון אינו יכול לכרוך את שמו בשמה של קבוצה שאינו מכיר אותה ואינו ערב להתנהלותה. מבחינתו של לוי התנהלות המועדון מובנת.

עוד הוא רומז בדבריו, מבלי להרחיב, על היערכות למיזמים חברתיים וקהילתיים נוספים גם בעתיד, לצד הפעילות החברתית הענפה של המועדון עצמו. בימים אלה נשקלים שיתופי פעולה עם ארגונים שונים, בהם כאלה העוסקים בנוער בסיכון, ואף שיתוף פעולה עם היריבה העירונית, הפועל ירושלים, במיזמים דומים.