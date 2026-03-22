חיל האוויר השלים הבוקר (ראשון) תחקיר ראשוני על אירועי הפגיעה הישירה בערד ובדימונה במהלך הלילה.

התחקיר חושף כיצד טילים בליסטיים מסוג "קאדר", הנושאים מאות קילוגרמים של חומר נפץ, הצליחו לחדור את מערכת ההגנה האווירית ולגרום לנפגעים רבים ולהרס כבד בלב שכונות מגורים.

בערד, הטיל פגע בלב מתחם בניינים גבוהים שבו מתגוררת קהילה גדולה של חסידות גור. עשרות פצועים פונו מהזירה, בהם 10 במצב קשה. 10 מסוקים של חיל האוויר הוקפצו כדי לפנות פצועים ולהעביר כוחות חילוץ לזירה.

מהתחקיר עולה כי למרות שבבניינים היו מקלטים תקניים, מרבית הנפגעים לא היו בתוכם בזמן הפיצוץ.

בדימונה פגע טיל דומה ברחבה המוקפת בניינים. הנזק לרכוש ולתשתיות משמעותי מאוד, אך מספר הנפגעים היה נמוך משמעותית מבערד.

התחקיר קובע כי הגשמים שירדו לאחרונה הפכו את האדמה לרכה, מה שגרם לספיגה של חלק מההדף ולצמצום עוצמת הפיצוץ.

בניגוד לערד, כמעט כל תושבי הבניינים בדימונה נכנסו למקלטים ובכך הצילו את חייהם.

למרות הצלחה של 92% ביירוט מעל 400 טילים בליסטיים ששוגרו מתחילת המערכה, בשני המקרים הללו המיירטים החטיאו. בצה"ל אומרים כי אין קשר בין ההחטאה בדימונה לזו בערד.

בחיל האוויר מדגישים כי לא מדובר בטעות אנוש או בתקלה טכנית במערכות. באותו הלילה יורטו בהצלחה שני טילי "קאדר" אחרים באמצעות אותה מערכת בדיוק.

בחיל האוויר מבהירים כי האיראנים משגרים כיום קצב קבוע של 10-15 טילים בליסטיים מדי יום לעבר ישראל. הבוקר יורט בהצלחה טיל מסוג "חורמש'הר" - אחד הטילים המתקדמים ביותר בארסנל האיראני.