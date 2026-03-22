הישראלי שנרצח הבוקר (ראשון) מירי רקטה שפגעה ברכבו הוא עופר מוסקוביץ - פושקו הי"ד, מנהל מטעי האבוקדו בקיבוץ משגב עם.

מוסקוביץ המשיך בעבודתו גם לאחר שפונה עם משפחתו לקיבוץ גינוסר במהלך הלחימה בצפון. למרות הסיכון, הגיע כמעט מדי יום למטעים וללולים של הקיבוץ הסמוך לגבול לבנון.

רק ביום שישי האחרון הספיק מוסקוביץ להזהיר: "כל רגע יכול ליפול עליי טיל או כטב"ם, זו רולטה רוסית".

מהקיבוץ נמסר: "קהילת משגב עם מרכינה ראש וכואבת על לכתו של עופר (פושקו) מוסקוביץ, חבר משגב עם. פושקו. דובר, חקלאי, חבר, סמל ומורשת עבור כולנו. לאורך כל השנים היה הקול הבולט של כולנו. אנו שולחים תנחומים מעומק הלב וחיבוק חזק למשפחתו ולכל קהילת משגב עם. הגליל לא ייראה עוד אותו הדבר בלעדיו. יהי זכרו ברוך".

זירת הפגיעה בצפון מד"א

בריאיון שנערך עמו ביולי אשתקד סיפר ליאיר קראוס על מאמציו להציל את השטח, "הלכתי ופתחתי את כל הברזים בשביל שהמים יזרמו, שיציפו את השטח, וזה מה שעצר את האש מלהמשיך לשאר המטע.

למרות זאת, כ-40 דונמים של עצים עמוסים בפירות לקראת קטיף עלו באש.

עם סיום אחד מסבבי הלחימה תיאר את תחושת ההתחדשות, "וכעת בשמחה רבה ובהתרגשות גדולה, אנחנו נוטעים מחדש. אנחנו שותלים לא רק עצים, אלא גם תקווה, אמונה והתחדשות".