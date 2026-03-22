ג'ולייט מרציאנו בשיחה מהזירה ערוץ 7

ג'ולייט מרציאנו לסקר, יושבת ראש סניף הליכוד בערד ותושבת העיר מזה כ-50 שנה, שוחחה עם ערוץ 7 מזירת הפגיעה בעיר לאחר הנפילה אמש.

מרציאנו לסקר, המתגוררת בערד כבר יובל שנים, מסבירה כי למרות שהתושבים בדרך כלל ממושמעים, ליל אמש היה חריג בעוצמתו ובתכיפות האזעקות: "התושבים ממושמעים. אני חושבת שאתמול היו כל כך הרבה אזעקות, כל כך הרבה התרעות, שבאחרונה הזאת אנשים היו כבר אדישים".

היא מדגישה את הקושי הפיזי והלוגיסטי של המשפחות בשכונה שנפגעה: "לא קל, זו שכונה של משפחות ברוכות ילדים. לא קל לרוץ כל כמה דקות עם שישה ילדים, שבעה ילדים על הגב. וזה היה בזמן שהאבות היו בבתי כנסת. זה היה מאוד קשה".

בניגוד לטענות על ריחוק גאוגרפי שמעכב את כוחות ההצלה, מרציאנו לסקר מעידה כי הסיוע הגיע במהירות שיא: "תוך כמה דקות הגיעו. הנכד שלי במקרה רץ לפה ראשון והתחיל לצעוק ולשלוח לעיתונאים שישלחו לפה תגבורת".

למרות המראות הקשים, היא שומרת על אופטימיות לגבי לכידות העיר ויוצאת נגד הפרסומים בתקשורת: "אנחנו עיר מאוד מלוכדת. נכון, מה שהתקשורת מפרסמת זה לא תמיד נכון. מגזימים, רוצים להציק לנו. אבל סך הכל אנחנו חיים ביחד, נחמד. יש תקלות בכל עיר".

עם זאת, כנציגת מפלגת השלטון בעיר, יש לה דרישות ברורות מהנהגת המדינה בעקבות האסון: "אני מאוד מקווה שראש הממשלה ישחרר את כל החלטות הממשלה לעיר ערד. הגיע הזמן. שיקום לכל השכונה, זה חשוב מאוד. שיקום, גנים, בתי מלון, איכות הסביבה. כולם צריכים להירתם".