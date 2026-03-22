רב סרן במיל' יגאל ברנד, מנכ"ל ההנהגה העולמית של ביתר ומנכ"ל המועצה הציונית בישראל, מתארח באולפן ערוץ 7 לשיחה על התנהלות המערכה בצפון ועל היערכות המועצה הציונית להענקת אות גיבורי העורף גם השנה.

את דבריו פותח ברנד באות שהמועצה הציונית בישראל העניקה כבר שנתיים תוך כדי המלחמה וגם השנה יש כוונה להעניק אותות לאזרחים שפעלו בדרכים שונות וגילו את עוצמתה של החברה בישראל בימים מורכבים של מלחמה. "החברה הישראלית גילתה תעצומות אדירות, סיוע לחיילים, סיוע לנזקקים, תמיכות במפונים ובהתחלה היו גם משפחות החטופים ועוד ועוד. האות נולד מתוך רצון להכיר ולהוקיר את האנשים והארגונים שפעלו", הוא אומר וקורא לציבור להמליץ על מועמדים הראויים לאות.

ברנד מדגיש כי האות לא נועד להחליף את אותות הגבורה במערכה עצמה, אותות שעליהם אמונה מערכת הביטחון. "אנחנו באים דווקא למקום של הרוח, לגבורה האזרחית", הוא אומר ומביע את הרצון לעסוק ברוח הישראלית ובאחדות הישראלית שניתן למצוא לדבריו בכל פינה. "בואו נלך לדברים הטובים, בואו נציין אותם, בואו ניתן להם את האות שמגיע להם".

מכאן נסובה השיחה עם ברנד לזירות המלחמה השונות, והראשונה בהן היא זו שבצפון, מול אתגר החיזבאללה. ברנד עצמו נקרא לשירות בצפון זו הפעם השנייה ולדבריו המציאות שונה בתכלית. "לפני שנה וחצי הפתענו אותם עם חיסול נסראללה, הביפרים וכו'. חיזבאללה היה די בהלם".

"במשך כשלושים שנה חיזבאללה בנה את עצמו כמגן לבנון. מארגון גרילה שלחם בצה"ל בשנות התשעים הוא הפך את עצמו למגן לבנון, אבל המציאות השתנתה לגמרי בחודשים האחרונים ובעיקר בחודש האחרון ובשלושת השבועות האחרונים. חיזבאללה כבר לא מגן לבנון אלא מחריב לבנון", אומר ברנד הסבור כי גם בארגון עצמו כבר מתקשים לראות בעצמם מגיניה של לבנון.

ההפתעה במבצע הנוכחי היא ההחלטה לפתוח בתקיפת איראן, "עשינו דברים מדהימים שעוד יסופר עליהם דורות על דורות", הוא אומר ומציין כי "בלבנון לא פתחנו בבת אחת. חיזבאללה נכנס ללחימה לאט לאט עד שצה"ל החליט שזה הזמן. כעת יש כמה אלפי אנשי חיזבאללה שמזנבים בכוחות צה"ל. הם לא באים להגן על לבנון אלא להרוג חיילים ולהטריד דרך הירי על ישובים, על אזרחים תמימים. המטרה שלנו כעת היא להילחם ולנקות את השטח הזה, את כל דרום לבנון".

בהתייחס לחוששים שמא צה"ל ימצא את עצמו שוב במה שמכונה "הבוץ הלבנוני", קובע ברנד כי מדובר בשיח שאינו אלא חלק מהקונספציה. "מה זה הבוץ הלבנוני? מה זו רצועת ביטחון? רצועת ביטחון באה לשמור על אזרחי מדינת ישראל. צבא אמור לשמור, צבא אמור להגן על התושבים. אנחנו צריכים להישאר שם כדי שתושבי הצפון יוכלו סוף סוף לחיות בביטחה. לא להסתפק בהסכם כלשהו ולחזור. אנחנו יודעים שנבנית שם מפלצת טרור".

ברנד משוכנע שהנסיגה מדרום לבנון הייתה טעות שנובעת מרוח פרוגרסיבית שפשטה במדינה ובצבא בעשורים האחרונים. "זו רוח שלא רואה את המזרח התיכון כמו שצריך. קיבלנו את הסטירה הנוראית בשבעה באוקטובר, אבל קיבלנו גם סטירות עוד קודם לכן", הוא מזכיר ומציין כי לא בטוח שניתן היה להישאר זמן רב יותר ובאופן משמעותי יותר בלבנון לאחר המבצע הקודם, וזאת לנוכח אתגרים נוספים כמו השבת החטופים, הלחימה העצימה בעזה, האתגר האיראני ועוד.

"היו לנו על הגבול במרחק של עשרות מטרים בודדים מיישובי הצפון, מתחמי טרור מטורפים, בונקרים בתוך בתים, וחיינו ככה. את זה חיסל מבצע 'חיצי הצפון'. לא חיסלנו את ארגון חיזבאללה. זה הזמן לעשות את זה. זה ייקח זמן, אבל אנחנו צריכים להבין גם שחיזבאללה זה לא מה שהיה פעם, אם אנחנו קוטעים לו את הצינור חמצן, איראן שהיא כמעט האפשרות היחידה שלו לקיום. אנחנו מגיעים לארגון שמחשב את קיצו לאחור. הוא כבר לא מגן לבנון. הוא נלחם אולי על הכבוד שלו וגם על החינוך המטורף שלו להרוג יהודים אבל חיזבאללה הוא ארגון שיודע להילחם אבל ארגון שאנחנו יכולים וצריכים לנצח. את השקט הזה אנחנו נביא ביצירת חיץ שאין בו אזרחים אלא חיילים".

על זירת עזה, שם נפצע לפני כשמונה חודשים בהיתקלות עם מחבלים, הוא אומר: "בעזה לא סיימנו את העבודה. צריך לומר את האמת. אנחנו שולטים על יותר מחמישים אחוז משטח הרצועה, אבל מטרות המלחמה היו לקחת את השליטה הביטחונית והאזרחית מהחמאס ואת זה לא עשינו. לא סיימנו את האירוע הזה. החזרנו את החטופים, הרגנו הרבה מחבלים, אבל לא סיימנו את העבודה הזו ואם אנחנו לא רוצים לחזור לימים שלפני השבעה באוקטובר אנחנו צריכים לדעת שבמזרח התיכון משימות צבאיות חייבים לסיים. אנחנו לא יכולים לאפשר מצב שבו תושבי הדרום חיים ליד מפלצות הטרור האלה. את החמאס צריך להעיף ולחסל ולהעיף".

"אנחנו צריכים להבין שאנחנו בשינוי פני מזרח תיכון. אנחנו כרגע במלחמה עצימה מאוד באיראן, אנחנו בניסיונות של טראפ לייצר הגירה מעזה ולייצר עזה חדשה. בהצהרות שלו הוא לוקח אחריות על כך שלא יהיו שם מנהרות ושלטון חמאסי. אני מאמין שחמאס לא יתפרק מעצמו מנשקו ולא יעזוב לבד. מי שיצטרך לעשות את זה יהיה צה"ל. זו מלחמה של כמה שנים שבה מדינת ישראל וצה"ל צריכים לחפות על מחדל של עשרות שנים. זה לוקח זמן. זה שינוי תפיסתי ושינוי מבצעי".

ובאשר לזירת איראן אומר ברנד כי מדובר במעשים שעוד יילמדו במשך דורות רבים קדימה. "מה שנעשה באיראן זה שינוי היסטורי. הבעיה שלנו היא שבאולפנים אנחנו רואים את הקריאה לרפיסות ולהפסקות גוברת. שואלים איך יסתיים המבצע ומהי אסטרטגיית היציאה וכו'. תשמעו, איראן זו מדינה גדולה מישראל פי 75, שטחה מיליון ו-600 קילומטר רבוע. ישראל תוקפת עם הצבא שלה באיראן באופן חופשי ביחד עם האמריקאים. אנחנו עושים שם משהו מדהים ומטורף".

ברנד מדגיש כי מטרות המלחמה צריכות להיות ברורות כפי שחוזר עליהן ראש הממשלה שוב ושוב, הסרת איום הגרעין ואיום הטילאות ויצירת אפשרות לשינוי משטר. "יש עם איראני וזו הבחירה שלו. אם הוא לא יעשה את זה והשלטון יחזור לרצונות שלו לבנות את מעגל הרשע סביבנו, נצטרך להיות שם. אני מקווה שלא נחכה עוד פעם לדקה 90, אלא שנמנע את ההתעצמות הזו מההתחלה".