ראש הממשלה בנימין נתניהו סייר הבוקר (ראשון) בין הריסות המבנים בערד, במקום בו פגע אמש טיל בליסטי איראני שגרם לעשרות פצועים.

בנאום שנשא מהזירה, הדגיש נתניהו את חשיבות הציות להנחיות פיקוד העורף ופירט את יעדי המשך המבצע מול איראן.

הוא פתח את דבריו בהתייחסות לנס שאירע בעיר, אך מתח ביקורת על השאננות שהובילה לפציעות הרבות: "קרה פה נס, אבל נס שאפשר היה לחסוך אותו. הנס הוא שאף אחד לא נהרג. ההתרעה נשמעה בתשע חמישים ותשע. הטיל נפל בעשר ותשע דקות. זאת אומרת, עשר דקות שלמות היו להיכנס למרחב המוגן, ולצערי לא כולם עשו זאת".

ראש הממשלה הדגיש כי הסטטיסטיקה בשטח אינה משקרת: "מי שהיה במרחב המוגן, בלי יוצא מן הכלל, לא נפגע, אפילו לא נשרט. לכן צריך להבין, אנחנו כאן במאבק על הקיום. כל העם חזית. זה אומר שהעורף חזית. אני מבקש מכם פעם נוספת ללמוד את הלקחים".

נתניהו ציין כי מאז תחילת המלחמה נהרגו 15 בני אדם מטילי איראן, וכי למעט התקרית בבית שמש, כל ההרוגים שהו מחוץ למרחבים מוגנים.

"תעשו את הדבר הנדרש. כולם, בלי יוצא מן הכלל, לא להיות אדישים, לא לחשוב שזה פוסח עלינו. אם אתה בכביש, אם אתה בדירה, אם אתה בחצר, היכנסו למרחבים המוגנים ותצילו את נפשותיכם, גם של הילדים שלכם וגם של ההורים שלכם".

בהתייחסות להיבט המבצעי של מבצע "שאגת הארי", הצהיר נתניהו כי ישראל פועלת בנחישות וביתר שאת מול המשטר בטהרן: "עם ידידינו האמריקנים, אנחנו משתפים איתם פעולה ואנחנו מכים בהם שוק על ירך. נמשיך לעשות זאת עד שנשיג את כל מטרותינו... אנחנו עושים דברים רבים, פוגעים במשטר הזה, סודקים אותו, פוגעים בו בצורות שהוא אפילו לא שיער, ויש עוד עבודה לעשות".

ראש הממשלה פירט את היעדים האסטרטגיים של המערכה הנוכחית: "אנחנו רוצים פשוט לרסק להם את תוכנית הגרעין ואנחנו עושים את זה, לרסק להם את תוכנית הטילים ואנחנו עושים את זה, לרסק להם את היכולת לייצר גרעין וטילים ואנחנו עושים את זה. עוד היד נטויה".

לסייום, הביע נתניהו תקווה ליצירת תנאים שיאפשרו לעם האיראני "לפרוק את עול העריצות", אך חזר והדגיש כי המפתח לניצחון בטווח הקצר עובר דרך חוסן העורף: "תעשו מה שפיקוד העורף מבקש, היכנסו למרחבים המוגנים".