מאות תושבים חרדים מבת ים נותקו מאז תחילת המלחמה מהגעה ישירה לבני ברק, בעקבות ביטול קו 140 שפעל מאזור קריית באבוב והגיע אל תוך העיר.

לדברי התושבים, הקו שימש במשך שנים כנתיב מרכזי שחיבר את הקהילה לרחובות מרכזיים בבני ברק, בהם חזון אי"ש, רבי עקיבא והסביבה. ביטולו בתקופת המלחמה, יצר, לטענתם, קושי משמעותי ופגיעה בשגרת החיים.

קו 240 ממשיך לפעול, אך אינו נותן מענה מלא, שכן מדובר בקו מהיר שאינו נכנס לרחובות הפנימיים של בני ברק ועוצר בציר ז'בוטינסקי ובמתחם ה-BBC בלבד.

לטענת התושבים, משפחות עם ילדים, קשישים ואנשים העובדים בבני ברק נאלצים להתמודד עם קושי יומיומי בהגעה ליעדם.

הירידה בציר ז'בוטינסקי מחייבת הליכה ממושכת או החלפת אוטובוסים פנימיים - דבר המכביד משמעותית על ההתנהלות היומיומית.

התסכול בקרב תושבי השכונה הולך וגובר, במיוחד לאור העובדה שקווי תחבורה רבים אחרים בעיר ממשיכים לפעול למרות המצב הביטחוני.

בעקבות פניות רבות של תושבים לנציגי הציבור, הודיע חבר הכנסת מאיר פרוש כי יירתם והבטיח לתושבים להיכנס לעובי הקורה ולפעול באופן מיידי מול משרד התחבורה כדי לבחון את החזרת הקו לפעילות.

אחד מתושבי השכונה שנפגע מהביטול מספר בכאב: "קו 140 הוא לא מותרות, הוא צינור החיים שלנו. להוריד אישה עם שלושה ילדים ועגלה בציר ז'בוטינסקי ולהגיד לה 'תסתדרי' זו אטימות מוחלטת. למה קווים אחרים פועלים ודווקא הקו שלנו, שכל השכונה צריכה, פשוט נעלם?"

נכון לעת פרסום הכתבה, ממשרד התחבורה לא נמסרה תגובה.