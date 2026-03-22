סמוטריץ' בהצהרה בזירה בערד ערוץ 7

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיע הבוקר (ראשון) לזירת ההרס בערד, מלווה בדרג המקצועי של משרדו, כדי לעמוד מקרוב על נזקי הטיל האיראני ולפגוש את התושבים שבתיהם נפגעו.

בדבריו הדגיש השר את מחויבות המדינה לשיקום מהיר ואת הצורך בהמשך הלחימה הנחושה עד להסרת האיומים.

סמוטריץ' פתח בדרישה מהאזרחים להמשיך ולהישמע להנחיות המצילות חיים: "חלוקת העבודה בין המדינה והממשלה לבין אזרחיה זה שהאזרחים צריכים לציית להוראות פיקוד העורף. וגם כאן זה בולט בצורה יוצאת מן הכלל שכל מי שהקפיד על ההנחיות ונכנס למרחב מוגן ואפילו לחדר מדרגות יצא ללא שום פגע. אתם רואים כאן את כל פגיעות ההדף, קיר רגיל לא עומד בהם, ממ"ד עומד בהם".

שר האוצר פירט את הצעדים המיידיים שננקטו לטובת התושבים שנותרו ללא קורת גג: "אנחנו מטפלים מהפינוי המיידי של כל מי שהבית שלו נפגע לבתי מלון ומימון מלא של המדינה, מעטפת מלאה. אנשי מס רכוש היו כאן כבר בבוקר... אנחנו ניכנס כאן בכוחות משותפים כדי לייצר מציאות שבה כמה שיותר מהר, מה שצריך להיות משוקם, אנשים חוזרים הביתה".

בתגובה לשאלות על תושבים שטרם חזרו לבתיהם מסבבי לחימה קודמים, הבהיר השר: "מי שנניח בניין שלו נהרס וצריך לבנות אותו מחדש, זה פיזיקה, לוקח זמן. אין תביעות שתקועות ולא מטופלות. כל מי שעדיין לא חזר הביתה הלך לשכירות, מימון מלא, שכירות ארוכת טווח ומימון מלא על חשבון המדינה. אנחנו עוזרים לאנשים למצוא את הדירות, אנחנו מממנים אפילו את העברת הריהוט לדירה השכורה".

כחבר הקבינט, התייחס סמוטריץ' למטרות העל של מבצע "שאגת הארי" והתיאום עם הממשל האמריקני: "אנחנו עושים את כל מה שצריך לעשות כדי להשמיד את האויב האיראני... נורו טילים של למעלה מ-4,000 קילומטר שמאיימים על אירופה, אנחנו עושים כאן את העבודה עבור העולם החופשי כולו. אנחנו כרגע מאוד נחושים בזה וגם הנשיא טראמפ מאוד נחוש בזה והתיאום בינינו כמובן היה ונשאר הדוק עד שאנחנו נשמיד את האיום הזה".

הוא סיכם בהבטחה לעתיד האזור: "לנו כמדינת ישראל יש עוד כמה איומים שאנחנו צריכים להשלים מסביב, גם חיזבאללה, גם חמאס. אנחנו רוצים לייצר מצב של 'ותשקוט הארץ 40 שנה', נעשה את מה שצריך כדי שזה יקרה בעזרת השם".