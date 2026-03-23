חבר הכנסת אושר שקלים שיגר לראש הממשלה מכתב ובו הוא קורא להחלת ריבונות ביהודה ושומרון כביטוי להשלמת הניצחון כניצחון מוחלט במערכה מול הטרור ומול איראן. בראיון לערוץ 7 הוא מרחיב אודות הרעיון שמאחורי הקריאה.

שקלים מגדיר את החלת הריבונות כ"ניצחון מדיני מוחלט", ומזכיר כי "לפני קרוב לשנה הצבענו 71 חברי כנסת, כולל ראש הממשלה, על החלת הריבונות ביהודה שומרון ובקעת הירדן". כעת, הוא אומר, הגיעה העת לצעד מדיני נוסף ומכריע.

"אנחנו רואים את כל התמורות במזרח התיכון ואת המלחמה שמעצבת סדר עולמי חדש, במיוחד במזרח התיכון, כשאנחנו המעצמה החזקה שמכתיבה מהלכים, גם מדיניים, וכפועל יוצא מזה נדרשת גם החלת הריבונות. נהיה מתואמים עם טראמפ, אבל מעבר לכך, נוצרה סיטואציה שבה הרבה מהמדינות שסובבות אותנו לא רואות אותנו כאויב אלא כמשענת ליציבות אצלם, ואת זה צריך לנצל ולמנף כשידינו על העליונה, ובעניין הזה אני סומך את ידי על ראש הממשלה שיידע לעשות את זה כי מי כמוהו שוחחה בזורה הבינלאומית עם היוקרה והמעמד שיש לו", אומר שקלים.

על רקע דבריו אודות הסכמה בינלאומית למהלכי הריבונות אנחנו מזכירים את דבריו הברורים של נשיא ארה"ב נגד ריבונות, דברים שנאמרו אך לפני שבועות אחדים ונועדו למנוע בקיעים בקואליציה שניסה לגבש לקראת המערכה באיראן. חבר הכנסת שקלים סבור כי בהחלט יתכן והדברים לא נאמרו אלא כמס שפתיים או הטעיה.

בדבריו הוא מדגיש את התיאום ושיתוף הפעולה המוחלט בין נתניהו לטראמפ. עוד הוא מזכיר את הטענות שקדמו למבצע 'עם כלביא' ולפיהן טראמפ זרק את ישראל מתחת לגלגלי האוטובוס וזנח אותה, דברים שהתבררו כחסרי ביסוס לנוכח התיאום המלא שהתגלה בין שני המנהיגים. מתוך כך הוא מגיע להערכה לפיה דברי טראמפ נגד הריבונות לא היו אלא הטעיה ותפיסתו של הנשיא האמריקאי שונה בתכלית לנוכח ההבנה שישראל היא היחידה שהתייצבה לצידו במערכה ולנוכח האכזבה מאירופה ומדינות ברית נאטו. "הוא מבין שסוגיית העם הפלשתיני הממוצא לא רלוונטית". מאחר וכך משער ח"כ שקלים כי כעת סוגיית הריבונות יכולה לצלוח את המהמורה המדינית באין מפריע.

"תפקידי בעניין הזה הוא להעלות את הנושא לסדר היום, ואני רוצה להתחיל את זה כבר עכשיו ולדחוף את זה קדימה כחלק ממימוש הניצחון המדיני", אומר שקלים ואנחנו שואלים אם להערכתו קיימת במגירה כלשהי תנית להחלת ריבונות והתמודדות עם אתגרים כדוגמת האתגר הדמוקרפי. שקלים מזכיר את תכנית המאה שאמורה הייתה לכלול החלת ריבונות בשלב ראשון על שלושים אחוז מהשטח כאשר על הפלשתינים מוטלים תנאים שאין סיכוי שיקבלו, מה שיאפשר את החלת הריבונות על כמעט כל השטח שנותר.

לטעמו המענה הרצוי לסוגיה הדמוגרפית הוא עידוד הגירה גם מיהודה ושומרון, ברוח תכנית ההגירה שהציע הנשיא האמריקאי לערביי עזה. על הפניה לראש הממשלה הוא מדגיש כי זו אינה התרסה או צעד שנועד לכותרות בתקשורת אלא "זה משהו מתואם", כלשונו. "אני לא בא להתריס נגד ראש הממשלה, אלא מבקש להצהיר מה אני הולך לעשות. אני רוצה לעורר כאן שיח ולא מצפה לתשובה מיידית או לפתרון בעוד חודש או חודשיים אלא להתחיל מהלך".

בנקודה זו שאלנו את חבר הכנסת שקלים אודות חבריו למפלגה שבאינספור ראיונות דיברו על הצורך בריבונות, כל עוד הם היו חברי כנסת מהשורה, וברגע בו הפכו לשרים הסוגיה הזו נשכחה ונעלמה, ואיש מהם אינו מזכיר את הריבונות ואינו פועל לקידומה. שקלים מתייחס באשר לו עצמו וקובע כי אין בכוונתו לזנוח את נושא הריבונות גם בעתיד, בתפקידים שונים, במידה ואכן יגיע אליהם.

עוד מעיר שקלים ומזכיר: "אנחנו רואים את התרומה האדירה של המתיישבים למאמץ המלחמתי של עם ישראל. מגיע להם לחיות אורח חיים אזרחי ולא להיות נתונים תחת המנהל הצבאי ואלוף הפיקוד. רק בגלל הפרט הזה חשוב להחיל את הריבונות".

"טראמפ מבין שהוא יכול ללכת רק איתנו עד הסוף גם בנושא עזה וגם בנושא יהודה ושומרון כי ביטחונה של ישראל מקרין על כל המזרח התיכון", אומר שקלים המשוכנע בכוחו של ראש הממשלה להציג עמדה ברורה מול הנשיא האמריקאי בסוגיה זו. "התברכנו בראש ממשלה שיש לו תובנות חשובות ויוקרה, מבין את המציאות ונחוש, מנהיג משכמו ומעלה, ואני בטוח שהוא האיש הנכון להוביל אותנו גם בזירה המדינית הזו. אני סומך עליו ואני וחבריי צריכים לתת עוד דחיפה ולעזור לו בקידום נושא הריבונות".