מנכ"ל ארגון בצלמו, שי גליק, פנה ליועצת המשפטית לממשלה, לפרקליט המדינה ולבכירי המשטרה בדרישה לפתוח בחקירה פלילית נגד תנועת "עומדים ביחד", בטענה להפצת תעמולה תבוסתנית במהלך מלחמה בישראל, שלדבריו פוגעת במורל הציבור וכוחות הביטחון.

במכתב נטען כי הארגון פועל בימים האחרונים להצבת שלטים בזירות נפילה של רקטות ואסונות, הנושאים מסרים כגון, "הניצחון המוחלט = הרס מוחלט", וכן מציגים מספרי חללים כהוכחה לכך שהניצחון אינו אפשרי. לטענת גליק, פעילות זו נעשית במטרה לערער את רוח הציבור והחיילים.

עוד נכתב כי, "בעוד שחופש הביטוי הינו ערך עליון בדמוקרטיה הישראלית, הוא אינו "צ'ק פתוח" להפצת דמורליזציה". לטענתו, הצגת אובדן חיי אדם כהוכחה לתבוסה מהווה תעמולה שמטרתה לשכנע כי אין טעם בהמשך המאבק.

לדבריו, חוק העונשין קובע מגבלות על פעולות העלולות להחליש את עמידת הציבור והחיילים, במיוחד בזמן לחימה. הוא מציין כי שימוש בזירות אסון לצורך העברת מסרים פוליטיים עלול להוות הפרה של הוראות החוק.