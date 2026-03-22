לאתר הפגיעה הישירה בערד הגיע גם שר התפוצות והמאבק באנטישמיות, השר עמיחי שקלי, ומשם סיפר לערוץ 7 על מטרות המלחמה, הישגי המלחמה, חשיבות ההקפדה על הנחיות פיקוד העורף גם ככלי המאפשר את המשכה של המערכה ועל הצפוי בשבועות הקרובים.

לאחר שציין כי במקום יכול היה להיות אסון גדול הרבה יותר אלמלא הניסים הרבים שאירעו בו, נשאל השר שיקלי אודות הביקורת שאותה מתחילה האופוזיציה להשמיע סביב המלחמה, מטרותיה ואופן ניהולה.

"אנחנו מנהלים מלחמה מול משטר טרור שבמשך 47 שנים נלחם בנו, בדרך כלל באמצעות פרוקסיז", אומר השר שיקלי ומזכיר כי למעשה "כל שפיכות הדמים ברצועת הביטחון בלבנון היא תולדה של המשטר הזה שבשנת 82' מקים עם קצינים שלו את ארגון חיזבאללה", ומשמעות הדברים היא ששורה ארוכה של פיגועי טרור ברחבי העולם, כמו גם כל המערכה הנוכחית מאז השבעה באוקטובר, נגזרים מאותו ממשל טרוריסטי בטהרן.

"לכן למדוד בסטופר את משך הלחימה או למדוד את אי הנוחות שנגרמת ואת הפציעות, הנפגעים שיש לנו, את 15 ההרוגים, זה בעיניי זה שיקול לא נכון. אנחנו צריכים שיהיה לנו את אורך הרוח ואת הסבלנות כדי להשלים עכשיו את המשימה שהיא יצירת התנאים להפלת המשטר הזה ולאפשר לעם האיראני להשלים את העבודה".

שיקלי קובע כי הישגי המלחמה עד כה הם הישגים מרשימים ומציין את דבריו של האדמירל האמריקאי קופל שציין כי "בשלושת השבועות האחרונים נפגעו רק על ידי הצבא האמריקאי 8000 מטרות אויב. מספר שיא בפגיעה של מטרות אויב קונבנציונליות מאז מלחמת העולם השנייה. חיל האוויר האיראני איננו, חיל הים האיראני איננו, תכנית הטילים של האיראנים איננה ואני חושב שההישגים הם הישגים כבירים גם במנותק מהשאלה הקרדינלית לגבי שרידות המשטר".

על התקדמות המערכה בימים האחרונים מרחיב השר שיקלי ומסביר כי "איראן בנתה באזורים הרריים "ערי טילים" שמהווים את האתגר המרכזי מכיוון שהיכולת לפגוע בטילים שמאוכסנים שם היא מאוד מאוד קשה. מה שנפגע והושמד עד כה הוא מעל מחצית המשגרים וזה אירוע משמעותי. נפגעה כל התעשייה שאחראית לייצור הטילים. איראן לא יכולה כרגע לייצר טילים נוספים ולכן היא תירה את מה שמוחזק אצלה באותן ערי טילים, אנחנו ננסה לפגוע ככל שנוכל, אבל היכולת אינה הרמטית. מכאן נובעת חשיבות האדירה של הישמעות להוראות פיקוד העורף".

עדת לכך מוצא השר שיקלי גם באירוע הקשה בערד שיכול היה להסתיים במספר אפסי של נפגעים אם הציבור היה נכנס למקלטים. "מרבית האנשים שנפגעו פשוט לא נשמעו להנחיות. זה דבר שצריך להקפיד עליו יותר".

בהתייחס להחלטה שלא לפנות את התושבים באזור הצפון, והיכולת לנהל מלחמה מול שתי זירות מורכבות כאשר התושבים נותרים בבתיהם, אומר שיקלי כי להבנתו "הצבא מתפקד בצורה מיטבית. מתקדם עקב בצד הגודל בעבודה מאוד מאוד שיטתית, גם בגבול הצפון להרחבת אזור החיץ. אין תכלית לפנות את התושבים. פינוי התושבים אחרי השבעה באוקטובר נבע מכך שכוחות רדואן היו בנקודת זינוק עם יכולת לייצר פשיטה בהיקף נרחב בשטח ישראל. התרחיש הזה לא קיים. יכולה להיות חדירה נקודתית אבל לא פשיטה רחבת היקף של כוחות רדואן. לכן הפינוי לא נצטרך".

פינוי האוכלוסייה מחשש לפגיעת טילים אינה רלוונטית מאחר ואין לדבר סוף. המענה לאיום זה מתמקד בהקפדה על כללי פיקוד העורף. "זה פועל ומוכיח את עצמו שוב ושוב. משמעת האזרחים היא מצילת חיים ומאפשרת לנו להיות גם בעמדה חזקה יותר בלחימה, כי בכל פעם שאנחנו סופגים נפגעים הדבר מקרין על המערכה כולה".

את האירוע הקשה בו נהרג תושב הצפון מירי טיל נ.ט. רואה השר שיקלי כהוכחה נוספת למטרות המלחמה, הרחקת הכוחות המסוכלים לירות לעבר אזרחי ישראל אל מעבר לטווח ירי שטוח מסלול. "את האופציה הזו צריך להסיר. המשמעות היא שקו הכפרים הראשון ייראה כמו קו הכפרים הראשון ברצועת עזה, ושגם קו כפרים שני, במידה והוא רלוונטי לירי טילים, נהיה גם בו. אנחנו צריכים לייצר קו צהוב בגבול לבנון, קו שבו אין אוכלוסייה אזרחית עוינת שהיא הבסיס עבור ארגון טרור כמו חיזבאללה".

השר שיקלי קובע כי כפרים שהיוו בסיס קיומו של חיזבאללה צריכים להיהרס עד היסוד. "אנחנו צריכים לייצר קו צהוב שיאפשר לנו שליטה הרמטית על מרחב הגבול וחוסר יכולת של האויב לא רק לפשוט אלא גם לייצר איום נ.ט. לעבר חקלאים שעובדים במרחב הגבול".

על שאלת אורכה של המלחמה ושאלת חג הפסח המתקרב אומר השר שיקלי כי ליל הסדר קרוב בעוד שבועות ארוכים עוד יהיו נדרשים להשלמת המשימה בחזית הצפון. "צריך פה הרבה סבלנות ואורך רוח".