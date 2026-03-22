"הכפר שרוי במצור. מתוך 22,000 דונמים נשארו לנו 2000 בלבד. אין לנו לאן להתפתח, ויש לנו כבר הגירה ברורה החוצה מהכפר. הכל בגלל מאחזי ההתנחלות היהודים שהוקמו בשנים האחרונות סביבנו, ומטרתם היא להשתלט על האדמות באזור כדי שהכפר יהפוך לבית כלא גדול מוקף בהתנחלויות".

את הדברים הללו סיפר בעגמימות השבוע סייל כנען, ראש מועצת הכפר בורקא בבנימין בראיון לערוץ טלוויזיה ערבי, ותיאר בצורה הטובה ביותר מכלי ראשון את המהפך שמתחולל ביחסי הכוחות בשטח בין הצד היהודי לרשות הפלסטינית וזרועותיה הענפות.

על תוכנית פיאד להקמת מדינה פלסטינית כתבנו כאן פעמים רבות. התוכנית אותה הגה מי שהיה אז ראש הממשלה הפלסטיני, התבססה בין השאר על אחד מהעקרונות הפשוטים: יצירת טבעת חנק סביב הישובים היהודים כדי לנתקם זה מזה, למנוע מהם להתרחב ולהפכם בפועל למובלעות בשטח ערבי עוין.

בהיעדר תגובת נגד כלשהי מהצד היהודי שישן בעמידה ואפילו לא היה מודע במשך כמעט עשור לקיומה של התוכנית, התקדמה זו בשטח בקצב מסחרר והחלה לבודד ולחנוק את יישובי יהודה ושומרון אחד אחרי השני. פריצת כבישים מסיבית, אירועים מאורגנים בהשתתפות פעילים זרים להקמת מטעים על גדרות הישובים, בנייה נרחבת שנפרסה על פני ההרים וחריש ערבי "עד התלם האחרון" - כל אלו הביאו בתוך מספר שנים למצב טראגי בו כמעט כל יישוב יהודי ביו"ש מצא את עצמו הולך ומכותר בהשתלטות ערבית.

השטח שחזר לידיים יהודיות סביב הכפרים צילום: ללא

תפיסת הביטחון ששררה במרבית הישובים והאמינה בשמירה חזקה על קו הגדר ותו לא, לא היטיבה גם היא עם המצב ובאזורים כמו מרכז גוש עציון יכולת לצפות במבצעי השתלטות יזומים כאלו מתרחשים לאור יום באופן תדיר עשרה מטרים מגדר הישוב שהתקיימו ללא תגובה כלשהי.

גם אחרי שממדי הסכנה החלו להיחשף, התחלקו יישובי יהודה ושומרון לשניים. מרביתם הגדול המשיכו לישון, ובודדים ראו בדו"חות מסמרי השיער שפורסמו קריאת השכמה מהדהדת ויצאו למלחמת מאסף כנגד ההשתלטות הערבית - אם באמצעות תמיכה בנקודות התיישבות שמחוץ לגדר ואם בהקמת ועדת קרקעות שתיאבק בבנייה הערבית.

אולם אפילו באזורים בהם נרשמה התעוררות של הציבור היהודי, יחסי הכוחות היו ונותרו ברורים מאוד. מאבק התושבים הצליח לעכב ולסכל במעט את תוכניות הבנייה הערבית, אך היווה לא יותר מאצבע בסכר. בישובים היהודים התכנסו לישיבות חירום ודנו בדאגה בדרכי התגובה הנכונות למצב המחמיר, בעוד שברש"פ לעומת זאת התייחסו לתגובת הנגד כלא יותר ממכה קלה בכנף.

שטחי המרעה של גבעת אור מאיר צילום: ללא

בשנתיים האחרונות משהו השתנה. זה קרה הודות למאבק ממושך שניהלו בנקודות ההתיישבות שמחוץ לגדרות לצד הקמת מסה נוספת של נקודות כאלו שהצליחה להטות את הכף. עד כמה המצב השתנה? מהקצה אל הקצה. האויב שהתרגל להילחם מול שער ריק מצא את עצמו לפתע במלחמת מאסף, מכנס ישיבות חירום דומות להפליא לאלו שהתקיימו בצד היהודי אך לפני מספר שנים, בניסיון למנוע מכפריו להפוך למובלעות בשטח יהודי. התקווה שהנה הם נמצאים כפסע ממדינה פלסטינית דה פקטו, התחלפה אצל ערביי יו"ש בדכדוך, ייאוש ודיבורים על "נכבה שלישית".

לחצו כאן לתרומה לגבעת אור מאיר המהווה מרכיב חשוב ברצף הטריטוריאלי היהודי המתהווה בגזרת עפרה

הגבעה שבלמה את השתלטות כפר בורקא

לפני שנביא כמה דוגמאות, חשוב להדגיש שהמצב ביהודה ושומרון שונה מאוד מגזרה לגזרה וישנם אזורים שבהם המצב עדיין מדיר שינה ודליל מאוד בהתיישבות יהודית, אך באזורים הולכים וגדלים המציאות משתנה לבלי היכר, לדאבונם של חורשי רעתנו שרואים את מפעל חייהם השטני יורד לטמיון.

"אוהל התנגדות" הוקם בפאתי הכפר, ושימש כבסיס יציאה ללמעלה מ-100 פורעים ערבים ששהו בתורנות במקום מדי לילה וביצעו התקפות המוניות ופעולות טרור כנגד הגבעה. לא פחות מעשרות אירועים של השלכת בקבוקי תבערה, 14 מטענים, 20 אירועי ירי לעבר הגבעה ושורה ארוכה של תקיפות רועים הוציא הכפר בתוך פחות משנה, אך אלו דעכו לאיטן אל מול נחישותם של תושבי הגבעה.

במבחן התוצאה רועים תושבי הגבעה כיום את צאנם עשרה מטרים בלבד מקו הבתים בכפר, ו"אוהל ההתנגדות" עומד לו שומם ומתבדר ברוח זכר לקרב האיתנים שהתחולל במקום. זרוע ההשתלטות שנשלחה מהכפר לכיוון הישוב מכמש נגדעה, ורק הולכת ומתקצרת מחודש לחודש עם נטישתם של עוד ועוד מבני השתלטות ערבים.

הקמתה של "החווה של חנינא" לפני כשנה ממזרח לשדה יונתן נתנה מכה אנושה נוספת להשתלטות בצידו הדרומי והמזרחי של הכפר, ומאחזי הפלישה הערבים שעוד נותרו בשטח והשתרעו עד מבתרי כביש אלון ארזו את חפציהם והעתיקו את משכנם למרכז הכפר.

זמן קצר אחרי שדה יונתן הוקמה גבעת אור מאיר בצידו השני השני של הכפר, סמוך לעפרה ומחצבות טריפי. בגבעה התרחש ניסיון התיישבות קודם כשנה וחצי לפני כן, שנתקל בהתקפה של עשרות ערבים ימים ספורים אחרי העלייה ובעקבות פציעתם של שני תושבים ננטש המקום. לפני כשנתיים עלה למקום גרעין חדש, במטרה להיאחז בהר ויהי מה.

בשילוב של עדר צאן ועיבוד השטחים באזור הלכה הגבעה וביססה את אחיזתה בשטח, וכעבור שבועות בודדים כבר עזב מאחז הפלישה הערבי שהוביל את תקיפת הגרעין הקודם ונסוג אחורה לפאתי הכפר יחד עם מיטלטליו. כיום חולשת הגבעה על שטח של אלפי דונמים, וכמו בשדה יונתן רועה עדר הצאן של הגבעה עד עשרות מטרים מבתי הכפר ובולם את התפשטותם למרחב.

לפני כשנה עלתה לקרקע בהמשך הרכס החוצץ בין עפרה לדיר דבוואן גבעת אור אהוביה אותה מאכלסות כיום 2 משפחות וגרעין של נערות, ובחודשים האחרונים הצטרפה אליה גבעת נוספת בסוף הרכס שהשלימה את רצועת ההגנה היהודית מצפון לדיר דבוואן.

מאז הקמתה כבר גרמה הגבעה לעזיבתם של 2 מאחזי פלישה ערבים בחזרה לתוך הכפר, והיא נמצאת במרחק נגיעה מניתוק דיר דבוואן מגוש הכפרים רמון, טייבה ודיר ג'רר שהופכים את הכפר לחלק מרצף טריטוריאלי ערבי אימתני שמשתרע משילה ועד בואכה יעקב. כשישלימו בעז"ה תושבי הגבעה את משימתם, תהפוך סופית העיירה דיר דבוואן למובלעת בשטח יהודי, ויווצר בפעם הראשונה רצף יהודי בין שני צירי האורך בבנימין - כביש 60 וכביש אלון.

השבוע, מי היה מאמין, הגיעו בדיר דבוואן לייאוש עמוק כל כך עד שהחליטו לתלות את יהבם בטראמפ שיושיעם כמוצא אחרון. תושבי הכפר בעלי אזרחות ארה"ב התבקשו לחתום על עצומה שתשוגר לנשיא ולשגריר האקבי, בקריאה שידאגו לביטחונם שהופר ואדמתם שנגזלת על ידי המתנחלים רעי הלב. "מרבית האזרחים האמריקאים בדיר דבואן הם נשים וילדים, החיים בשלום, מגדלים משפחות ולומדים בבית ספר. עם זאת, הם מתמודדים עם פחד מתמיד מהתקפות מתמשכות של מתנחלים", תיארו בעצומה תוך התעלמות בוטה משורת התקפות הטרור שהוציא הכפר והפיכת היוצרות בין התוקף לקרבן. טראמפ, למגינת ליבם של ערביי הכפר, טרם הגיב למכתבם מכמיר הלב.

לצערנו אזורים אחרים ביו"ש עדיין רחוקים מאוד מהמצב המשמח בו נמצאות שתי הגזרות הנ"ל שהבאתי כדוגמה, אך המגמה כבר ברורה ואי אפשר להחזיר את הגלגל לאחור. זה כבר לא לדפוק את הראש בקיר במשך שנים.

בכל מקום שעם ישראל מתעורר ומחליט לרדת לשטח, זה רק עניין של זמן עד שהאויב נאלץ לסגת ממנו אחורה. כמות האדמות ששבות לידיים יהודיות הולכת ומזנקת משנה לשנה ולנגד עינינו מתרחשת גאולה של ממש. כל שנותר לנו הוא רק להגביר את הקצב, להתגייס ולתמוך כל אחד בדרכו במערכה ובעז"ה לחזות בגאולת ארצנו השלמה בקרוב ממש.

לחצו כאן לתרומה לגבעת אור מאיר המהווה מרכיב חשוב ברצף הטריטוריאלי היהודי המתהווה בגזרת עפרה