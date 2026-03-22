ילד בן 6 הנלחם במחלה הקשה נתקע באילת בשל השיטפונות, שעות לפני בדיקה גורלית בתל השומר. בפניה למפקד מרחב אילת נפתח הציר החסום באופן חריג לליווי משטרתי צמוד עד לבית החולים.

הילד, שנשלח על ידי ארגון 'רחשי לב' למנוחה עם בני המשפחה בכדי להתאוורר מעט מהטיפולים, נקלע למצב בו בני המשפחה צלצלו למנכ"ל הארגון שימי גשייד, ודיווחו שהילד לא יכול להגיע לתל השומר.

כל הדרכים לאילת היו חסומות ולא ניתן היה לצאת מהעיר כלל. שימי גשייד צלצל ליועץ המפכ"ל לענייני חרדים, שהפעיל את נצ"מ אלון כלפון עם הבקשה הרגישה והחריגה במיוחד.

מפקד המרחב בחר להנחות את השוטרים לפתוח עבור המשפחה את החסימות ולוודא שיהיה תיאום וליווי משטרתי לאורך כביש הערבה.

כעבור כמה שעות הגיעו המשפחה והילד בשלום לתל השומר כשהילד מגיע לבדיקה הקריטית בדקה התשעים הודות לשוטרים שפינו את הדרך.