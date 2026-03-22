הפגיעה והנס של הנהגת פיקוד העורף

פיקוד העורף פרסם היום (ראשון) תיעוד מיוחד הממחיש את הסכנה הממשית שבנפילת שברי יירוט דקות ארוכות לאחר הפעלת האזעקות.

בסרטון נראה שבר יירוט עצום נופל מהשמיים ומרסק רכב ביישוב קטן באזור השפלה השייך למועצה האזורית גזר.

האירוע החל כאשר בעלת הרכב הגיעה למרכול ביישוב, ובמקום נשמעו שתי אזעקות בזו אחר זו. מצלמות האבטחה תיעדו את הקונים הרבים במקום כשהם מתפנים במהירות למרחב המוגן עם הישמע ההתרעה.

יותר משבע דקות חלפו מרגע האזעקה השנייה ועד לרגע שבו נפל שבר היירוט על המכונית בחניה. בתיעוד נראה אדם יוצא מהמרחב המוגן, נכנס לרכבו ונוסע מהמקום, וזמן קצר לאחר מכן פוגע הרסיס הכבד ברכב שנותר בחניה ומועך אותו.

בפיקוד העורף הדגישו כי שברי היירוט עלולים ליפול גם זמן רב לאחר היירוט עצמו ומהווים סכנה קשה. על פי ההנחיות, היציאה מהמרחב המוגן מותרת רק לאחר קבלת הודעת שחרור רשמית ולאחר המתנה של עשר דקות לפחות.