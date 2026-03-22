ח"כ יבגני סובה (ישראל ביתנו) הגיע היום (ראשון) לזירת נפילת טיל איראני בעיר ערד, ובתום ביקורו התייחס בראיון לערוץ 7 למצב בשטח.

"באתי לפה לחזק את תושבי העיר. יש נפגעים מכל האוכלוסיות. ראינו פה פשוט נס. אם הטיל היה פוגע בתוך הבית - היינו עכשיו פה עם כמות גדולה של הרוגים והסיפור היה אחר לחלוטין", אמר סובה.

בנוגע למערכה הביטחונית, אמר כי מפלגתו מעניקה גיבוי לממשלה ולמערכת הביטחון, "חד משמעית. אנחנו נותנים גיבוי לממשלה, גיבוי לצה"ל, הדגיש והוסיף כי יש להשיג שתי מטרות מרכזיות. "קודם כל פירוק חיזבאללה מנשקו ודבר שני - הפלת המשטר באיראן".