המשנים ליועמ"שית, גיל לימון ושרון אפק, פנו היום (ראשון) למפכ"ל המשטרה דני לוי בדרישה להקפיא לאלתר את פעילות "מדור ההסתות".

המדור, שאליו העביר השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר את סמכויות אגף החקירות לטיפול במקרי הסתה, עומד במרכזו של "קושי משפטי מהותי" לדברי לימון ואפק.

הפנייה נעשתה בעקבות פרסום ב"כאן חדשות" לפיו הקצין שמונה לעמוד בראש התחום ביקש מקציני משטרה להעביר אליו "שמות שמטרידים אותם". על פי הפרסום, המטרה הייתה לנטר התבטאויות של אותם אנשים, ביניהם גם מפגינים, ברשתות החברתיות כדי לפתוח נגדם בחקירה.

במסמך ששלחו המשנים נכתב כי "התמונה העקרונית המצטיירת מעוררת שורת קשיים משפטיים כבדי משקל, באופן שמקים חשש ממשי לפגיעה בלתי מוצדקת בזכויות אדם וחופש הביטוי". עוד הוסיפו כי מצטיירת תמונה של פגם חמור בהתנהלות הקצין העומד בראש המדור החדש.

בייעוץ המשפטי לממשלה הדגישו כי מעורבות השר בעניין זה נחזית כהתערבות בעניין שאסור לו לעסוק בו, בניגוד לפסיקת בג"ץ. לדבריהם, אין מקום להשפעת השר על חקירות במישרין או בעקיפין, ולכן נדרשת התערבות המפכ"ל להפסקה מיידית של פעילות המדור ושל הקצין העומד בראשו.

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הגיב בחריפות לדרישה ומסר כי "מדור ההסתות הוקם לבקשת המשטרה ופועל מתחילת המלחמה לאיתור מסיתים לטרור". השר הוסיף כי המדור הוא גורם משמעותי לירידה בפיגועים, וכי "המשמעות היא שהיועמ"שית רוצה שהפיגועים בישראל יתגברו, דם נרצחי פיגועים יהיה על ידיה באופן ישיר".