נאור נרקיס החליט לחנך מחדש את העם היהודי. זה התחיל ב-AI, כשנאור נרקיס החליט להסיר כיסויי ראש לנשים דתיות ולפגוע בכבודן, אבל האובססיה הזו לא נעצרה במסך.

עכשיו הוא כבר קורא לאנשים לצאת לסופרמרקטים ולקרוע פיזית את הניילונים מעל החמץ בפסח.

תגיד נאור, זה הליברליזם שאתה מטיף לו? כי לי זה נראה כמו בריונות במסווה של "נאורות".

כשאתה נלחם בכל סממן יהודי במרחב הציבורי, אתה לא משחרר אותנו - אתה מנסה למחוק אותנו. המדינה הזו לא קמה כדי להיות עוד שכפול חיוור וחסר זהות של אירופה. היא קמה כי יש לנו שורשים, יש לנו מסורת, ויש לנו נשמה שלא מתנצלת.

הניסיון הזה להפוך כל סממן יהודי ל"כפייה" הוא לא רק מסוכן, הוא פשוט עצוב. כי בלי השבת, בלי הפסח, ובלי הכבוד המינימלי למסורת של השכן שלך - מה שנשאר פה זה חלל ריק. ומדינת ישראל היא קודם כל מדינת היהודים.

אז נאור, הצעה קטנה: במקום לנסות "לחנך" אותנו מחדש ולתלוש לנו כיסויי ראש, אולי תנסה פעם אחת פשוט לכבד? זה הרבה יותר "ליברלי".

אה רגע, סליחה. פלורליסטים וליברלים כמוך זה לא כולל דתיים ומסורת.