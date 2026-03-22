מה הסיכוי שתגיעו לשוק הפשפשים לחפש ווינטאג' ותמצאו הפתעה כשרה?

ברברה TLV היא היא ההפתעה הטעימה, ברחוב עולי ציון. בר-ברה מסתכלת על כולם עם ביטחון של מי שיודעת שהיא עושה משהו נכון. לפתוח בר-מסעדה כשר באזור שהמילה "כשר" בו עדיין נחשבת אקזוטית - זה אומץ, ואומץ טוב.

בבוקר זה בית קפה מסעדה עם ארוחות בוקר מוקפדות, וכשהשמש שוקעת, מתחילה המסיבה היפואית. ישבתי על עראיס הדגים והופתעתי לטובה. נגיסה נעימה שפוגשת חתיכות דג ממשיות ונגיסות, בתיבול מדויק וכייפי, ולא דג טחון ומעוך. הסביצ'ה דניס קצוץ בסכין עם לימון ושמן זית היתה/היה מרהיב ורענן - כזה שמרגיש שמישהו (נעים מאוד, שמו נתנאל) מבין דגים ומכבד אותם כראוי.

זה אולי לא מנומס, אבל הצצנו במגש שהחזיקה המלצרית, וכמו כשהארי פגש את סאלי, ביקשנו את הפיצה שהזמינה הסועדת ההיא. הפיצה הייתה חרוכה בקצוות, לגמרי כמו שצריך, דקה פריכה ועסיסית. כל מה שצריך ליד אלכוהול, כדי ליהנות בבר.

אבל מה שצעד איתי החוצה, בדרך לחניון הציבורי בפשפשים, שכילה את חשבוני בבנק, היה קוקטיילהכוסברה - ירקרק, מרענן ומדליק, הברקה של ממש שנותנת זווית טעם שאת לא מצפה לה. סוג הדברים שממשיכים לחשוב עליו עד ההגעה הביתה.

בזמן שישבנו, קשה היה שלא להרגיש את האנרגיה - פלייליסט שמח, אנשים שרצו ומצאו מקום כשר, וחגיגה של ממש. פגשנו הרבה אנשים שהשתתפו מבלי שידעו במסיבת הפרידה מהשגרה רגע לפני שהארי שאג. ברברה TLV לא מתנצלת על כלום, ונכון לה.

ברברה TLV: רחוב עולי ציון 6, יפו.

כשרות: הרבנות תל אביב

