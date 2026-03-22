דובר צה"ל, תא"ל אפי דפרין, מסר הערב (ראשון) הצהרה והתייחס לירי המתגבר מאיראן ביממה האחרונה.

"עברה עלינו יממה מורכבת בעורף. הירי מאיראן ומלבנון נמשך. אנחנו מעמיקים ומרחיבים את התקיפות שלנו באיראן ובלבנון. אסור לנו לשכוח - אנחנו נלחמים מול משטר טרור ושלוחיו. זו מערכה הכרחית ויש לנו הישגים גדולים אבל היא גם גובה מאיתנו מחירים", פתח דפרין.

הוא ציין כי "בדימונה ובערד נורו מיירטים אבל לצערי לא הצלחנו ליירט את הטילים שנורו. מהתחקיר שערכנו התברר שהכשלים באירועים לא קשורים אחד לשני".

"האיומים שראינו הלילה אינם חדשים. אלו טילים שנורו לאורך המבצע ויירטנו בעבר בהצלחה. אנחנו מתחקרים כל אירוע כזה. למעלה מ-95% מהשיגורים מיורטים", הוסיף.