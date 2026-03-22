נמל התעופה בן גוריון עובר למתכונת פעילות מצומצמת ביותר החל ממחר בבוקר (שני).

על פי המתווה שאישרה שרת התחבורה מירי רגב בהתאם להמלצות גורמי הביטחון, מספר הנוסעים בטיסות היוצאות מישראל יוגבל ל-50 נוסעים בלבד למטוס, זאת לעומת 120 עד 150 נוסעים שהתאפשרו עד כה.

יש לציין כי המגבלה חלה על טיסות יוצאות בלבד, וטיסות נכנסות יוכלו להמשיך ולהוביל כמות נוסעים רגילה.

בנוסף להגבלת הנוסעים, תצטמצם משמעותית תדירות הטיסות: בכל שעה תתאפשר נחיתה אחת והמראה אחת בלבד, בדומה למתכונת שהונהגה ביום הראשון לפתיחת השמיים.

ההשלכות על ציבור הנוסעים בשבוע שלפני חג הפסח הן קשות. חברת אל על כבר הודיעה על ביטול טיסות לעשרות יעדים ברחבי העולם עד ל-27 במרץ. מדובר בביטול גורף של כ-25,000 כרטיסי טיסה של נוסעים שתכננו לצאת לחופשת החג בחו"ל.