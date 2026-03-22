בעוד שבועיים, בתאריך ה-4 באפריל, תשוב להתקיים עונת 2025/26 של ליגת העל בכדורגל, כך הוחלט היום (ראשון) בתום ישיבת דירקטוריון מיוחדת של מנהלת הליגות בכדורגל.

בישיבה שנערכה בזום, הוחלט כי עוד קודם לליגת העל, ישובו קבוצות הליגה הלאומית לשחק כדורגל, כשאלה יעשו זאת כבר ביום שלישי הקרוב, בעוד יומיים בלבד, זאת חרף למצב הביטחוני השורר בארץ ולירי הבלתי פוסק מכיוון איראן ולבנון אל עבר ישראל.

ההחלטה לשוב ולקיים את עונת הכדורגל הישראלית התקבלה כמובן לאחר שיחות נוספות בין ראשי המנהלת לאנשי פיקוד העורף, כשמשחקי הכדורגל יתקיימו תחת הגבלות מחמירות ורק במקומות שעומדים בתקנות ובהנחיות.

על פי הפרסום, בליגת העל אושרו המשחקים להתקיים בנוכחות 150 אנשי צוות ושחקנים באצטדיון, ובליגה השניה, הליגה הלאומית משחקים יתקיימו בנוכחות 100 איש באצטדיון, כאשר בכל מקרה כרגע המשחקים בשתי הליגות המקצועניות יתקיימו ללא נוכחות קהל אוהדים.

כאמור, לא בכל הארץ יוכלו לקיים את משחקי הכדורגל, כאשר רק באצטדיונים בהם הסכנה לירי היא קטנה ובקרבתם ישנם מרחבים מוגנים העומדים תחת התקנים המחמירים של פיקוד העורף, יוכלו לארח את המשחקים, כאשר בפיקוד העורף אמרו כי הדברים ייבחנו מדי יום על ידיהם והכל נתון לשינויים.

עם ההחלטה להחזיר את משחקי הכדורגל, פרסמו במנהלת הליגות את לוח המשחקים הקרובים, כשאלה יהיו שני המשחקים האחרונים לעונה הסדירה בטרם תתחלק ליגת העל לפלייאוף עליון ותחתון.

הראשונות שיעלו על כר הדשא מאז הפגרה הכפויה יהיו נועלת הטבלה בני ריינה והפועל ירושלים שישחקו בצאת השבת ובאותו היום תארח גם מוליכת הטבלה הפועל באר שבע את הפועל פתח תקווה בבירת הנגב, כאשר סגנית המוליכה בית"ר ירושלים תארח בבירה ירושלים את עירוני טבריה ואילו מכבי ת"א תפגוש באותו היום את הפועל חיפה. המחזור יינעל עם מפגש גדול בין הפועל ת"א למכבי חיפה ב-6.4, יום שני, באצטדיון בלומפילד שבתל אביב.

במחזור ה-26 של ליגת העל בכדורגל שיתקיים שבוע לאחר מכן, המשחק המרכזי יהיה דרבי ירושלמי בין בית"ר להפועל ולמחרת, ביום ראשון תארח מכבי ת"א את מוליכת הטבלה הפועל ב"ש למפגש ענק נוסף.

עוד נקבע כי עם חזרת הליגות בכדורגל, גם ישובו להתקיים משחקי חצאי גמר גביע המדינה בכדורגל, מפעל הכדורגל השני בחשיבותו.

בני יהודה מהליגה הלאומית תארח את הפועל באר שבע מליגת העל באצטדיון בלומפילד ב-9 באפריל, ואילו מכבי תל אביב תתארח אצל מכבי חיפה באצטדיון סמי עופר ב-15 באפריל.