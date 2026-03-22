מזירת נפילת הטיל בערד משוחח עם ערוץ 7 ראש העירייה, יאיר מעיין, רגע לאחר ביקורו של ראש הממשלה במקום.

"הראיתי לראש הממשלה את מקום הנפילה ואת הנזק האדיר שנגרם לבניינים רבים, נזק משמעותי לארבעה בניינים ונזק משני, שגם הוא משמעותי, לעוד 10-12 בניינים עד רדיוס של 500 מטר ממקום הנפילה, שברי זכוכיות, שברי דלתות ופגיעות בחזיתות הבניינים", מספר מעיין המציין גם את תדהמתו של ראש הממשלה לנוכח הנס שאירע כאשר הטיל פגע בשטח שבין הבניינים ולא חלילה על אחד מהם.

"הבניינים נפגעו פגיעות הדף בלבד, ללא רסיסים, בחזיתות המבנים. קיר של מקלט שבו ישבו תושבים לא נפגע בכלל. אם הטיל היה פוגע באחד הבניינים זה יכול היה להסתיים בעשרות הרוגים ובקריסה של בניינים. בגלל שהטיל פגע באדמה כל ההדף הגיע לאדמה ורק חלק קטן ממנו התפזר לבניינים ולמרות זאת הוא גרם לנזק שכזה במרחק של מאות מטרים".

את ההתראה קיבל מעיין בשעה דקה לעשר ובעשר ותשע דקות "שמענו פיצוץ חזק מאוד, כזה שלא נשמע כמוהו עד היום. לא פיצוץ של יירוט. אחרי 2-3 דקות הגיעו הודעות בקבוצות על שברי חלונות בבניינים. אף אחד עדיין לא ידע לתת את המיקום המדוייק. אחרי שלוש דקות החלטתי שאני נוסע למרכז העיר כדי לאתר את מקום הנפילה. כשהגעתי לאזור מרכז העיר זיהינו את העשן שעלה מאחת הדירות שעלתה באש. כיבוי האש כבר היו במקום וטיפלו בכיבוי השריפה. צוותי מד"א הגיעו לפינוי עשרות פצועים מהמקום".

על השמועות שנפוצו לכל עבר מספר מעיין כי גם הוא התוודע אליהן. "משום מה נפוצו שמועות על אתר האסון החמור ביותר מאז המלחמה באיראן ועל 6 הרוגים או יותר. יחסית לעוצמת הטיל ויחסית לאירועים קודמים במלחמה האתר קל. רק ארבעה בניינים נפגעו יחסית קשה בחזיתות. אחרי כמה דקות קיבלנו עדכון שכל הפצועים פונו. היו לנו כמה נעדרים שלא ידענו מה מצבם וגם הם אותרו במהלך הלילה. לא ברור מאיפה הגיע גל השמועות ההזוי הזה. אנשים יוצאים מאתרי הרס ומתחילים להפיץ שמועות".

מעיין מציין כי לא מדובר בשכונה חסידית, כפי שפורסם בתחילה, אלא בשכונה מעורבת שמתגוררים בה גם חסידי גור וגם משפחות עולים מרוסיה, אנשים מבוגרים וזוגות צעירים.

מאתיים מתושבי הבניינים פונו לבתי מלון בים המלח, ובשלב ההמשך פונו עוד 300 שהועברו לערד ומשם יועברו לירושלים למלונות ברמת כשרות מהדרין. "שאר התושבים יתפנו פינוי עצמי לחברים משפחה ופתרונות אחרים".

מעיין מציין כי לעזרתם של המפונים ניצבים נציגי העירייה שהגיעו גם למלונות וגם לבית החולים סורוקה, שם עדיין ישנם כמה מהפצועים ברמות שונות.

והמסר אותו העביר יאיר מעיין לראש הממשלה היה נחוש: "תמשיכו לעבוד באיראן, אנחנו מחזיקים את העורף חזק. תמשיכו את העבודה שלכם עד לסיום המלחמה".