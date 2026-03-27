יש מנות שכל בני הבית מסכימים עליהן, ושניצל הוא בהחלט אחת מהן - אבל הגרסה הזו מגיעה עם טוויסט.

במקום עוף, נתח שייטל בקר פרוס דק, רך ועסיסי, עוטה ציפוי פירורי לחם זהוב עם נגיעות של חרדל דיז'ון וסויה שמעמיקות את הטעם בצורה מפתיעה. "מאסטר שף" רקחו עבורכם מתכון מושלם לימים שבהם כל המשפחה בבית ורוצה ארוחה חמה, פריכה ומשמחת.



מצרכים:

½ קילו נתח שייטל בקר, פרוס דק לשניצל (בקשו מהקצב)

½ כוס קמח לבן

2 ביצים

½ כף רוטב סויה מאסטר שף

1-2 כפיות חרדל דיז'ון מאסטר שף

מעט מלח

פלפל שחור גרוס

1.5 כוסות פירורי לחם מוזהבים מאסטר שף

שמן קנולה לטיגון



אופן ההכנה:

סופגים היטב את נתחי הבשר משני הצדדים באמצעות נייר סופר.

טובלים כל נתח בקמח ומנערים היטב להסרת עודפים.

בקערה רחבה מערבבים את הביצים, הסויה, החרדל, המלח והפלפל עד לקבלת תערובת אחידה.

טובלים את הנתחים המקומחים בתערובת הביצה המתובלת.

מעבירים את הנתחים לצלחת עם פירורי הלחם המוזהבים ומהדקים היטב משני הצדדים, לכיסוי מלא ואחיד.

מחממים שמן קנולה במחבת רחבה ומטגנים את השניצלים משני הצדדים עד להזהבה יפה.

מוציאים את השניצלים ומעבירים לרשת ניקוז למשך כדקה (לשמירה על הפריכות).



הגשה: מגישים חם לצד פלח לימון טרי, פירה קטיפתי או כל תוספת אהובה אחרת.

המתכון מוגש ע"י "מאסטר שף", מותג קולינרי המציע מגוון רחב של מוצרי מזון איכותיים - מחרדל דיז'ון ורטבי סויה ועד פירורי לחם מוזהבים - שנועדו להעצים את הטעמים בבישול הביתי.

