חסידות גור השיקה היום (ראשון) קרן חירום מיוחדת לסיוע למשפחות חסידי גור שנפגעו בנפילה אמש בערד, בה נהרסו בתים ונפצעו למעלה ממאה תושבים.

גבאי האדמו"ר פנה בהקלטה לחסידים והודיע על הקמת הקרן. "יודו לה' חסדו, ברוך השם ראינו ניסים גדולים ועדיין מתפללים כולנו לרפואת הפצועים ולהחלמת המשפחות היקרות שנפגעו אתמול בערד", אמר.

לדבריו, "ידידי ר' יונתן נקרא הבוקר לקודש פנימה ונתבקש לקחת על עצמו את העזרה הראשונה למשפחות שהבתים שלהם נפגעו".

הקרן תופעל על ידי ארגון 'איחוד מוסדות גור' במטרה לספק סיוע מיידי למשפחות שנותרו ללא דיור, בגדים וציוד בסיסי לקראת חג הפסח.

הגבאי מסר בשם האדמו"ר כי "יש דאגה גדולה מזה שיש משפחות רבות, חלק מהן פצועים, אין להן בגדים, אין להן כלים, אין להן מקום לחג. אנחנו צריכים כולנו לעזור להם ביד נדיבה". לדבריו, האדמו"ר מסר כי "זה הזמן לפתוח את הלב בשבילם".

הגבאי הוסיף כי "בשעות האלה מתכנסים בערד לבדוק בדיוק את הצרכים וההיקפים, ומבקשים עוד היום להגיע לסכום ראשוני ונכבד למשפחות שהבתים שלהם נפגעו, שיוכלו להתחיל להתארגן מחדש ליום טוב".

חסידי גור רבים מתגוררים בערד וחלק מהמשפחות ספגו פגיעות ישירות בבתיהן בנפילה אמש.