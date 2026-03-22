עימות חריף פרץ היום (ראשון) בוועדת הפנים של הכנסת בין ח"כ יוראי להב-הרצנו (יש עתיד) לח"כ יעקב אשר (יהדות התורה), על רקע סוגיית הכספים הקואליציוניים מול תקצוב בתי החולים בדרום.

במהלך הדיון, תקף להב-הרצנו את סדרי העדיפויות התקציביים של הממשלה, בהתייחס למצבו של בית החולים סורוקה בבאר שבע.

"5 מיליארד עוברים למושחתים ועסקנים ואת סורוקה שולחים לקבץ נדבות", אמר להב-הרצנו והציג נתונים קשים: "חסרים בסורוקה מעל 1,700 רופאים, שליש מחדרי הניתוח לא פעילים ו-36% מהמיטות לא פעילות - זו תמונת המצב של בית החולים המרכזי היחיד שקיים בנגב שמשרת למעלה ממיליון תושבים".

חבר הכנסת הוסיף בחריפות: "אומרים לנו שאין כסף לבית חולים שצריך לתת טיפול, אבל יש 5 מיליארד שקלים לכספים קואליציוניים שעוברים למושחתים ועסקנים. את סורוקה שולחים לקבץ נדבות אצל נדבנים. אני מתבייש שככה נראה בית החולים הגדול בדרום".

ח"כ אשר דחה את הביקורת בתוקף וטען כי מדובר בתקצוב לגיטימי למוסדות חינוך. "הכי קל לקרוא לדברים כספים קואליציוניים", אמר.

"הכספים הקואליציוניים האלה הם חלק מהתקצוב שמדינת ישראל מתקצבת ציבורים מסוימים בחינוך. זה בדיוק אחד הדברים שאנחנו כל השנים נאבקנו - למה התקציבים הללו שאתה משווה אותם אחד לשני והם חינוך".

אשר, שכיהן בעבר כראש עיר, הוסיף: "הייתי ראש עיר ואני יודע כמה נאבקתי על תקצוב חינוך".

הוא תקף חזרה את להב-הרצנו: "אני לא אענה לך כי אני בטוח שקיבלת הנחיה ממישהו לעשות את הדבר הזה. קיבלת הנחיה ממי שעושה פושים ולא מגרד 6 מנדטים בסקרים".

אשר המשיך בחריפות: "אנחנו נמצאים אחרי אסון שהרבה מהילדים המושחתים האלה שאתה קורא להם נמצאים בבית חולים. אתה קורא לציבור שלם ככה. אני לא אענה לך, עם כל הכאב, אני לא אענה לך".