חילופי דברים קשים בין יו"ר המחנה הממלכתי בני גנץ ליו"ר האופוזיציה יאיר לפיד. תחילת האירוע בטור שפרסם לפיד בעיתון 'הארץ', בו טען כי כניסתם של גנץ ואיזנקוט לממשלה באוקטובר 2023 "הצילה את הקריירה הפוליטית של נתניהו".

לפיד הוסיף כי אם השניים היו מקשיבים לו "נתניהו כבר היה פנסיונר".

בתגובה חריפה שפרסם גנץ, הוא דחה את הטענות על הסף וטען כי כניסתו לממשלה נועדה להציל את מדינת ישראל ולא את נתניהו.

"צר לי על העובדה שבזמן שהילדים של כולנו גויסו בחרת לשבת בחוץ ולעשות שיקולים פוליטיים", כתב גנץ ללפיד. הוא טען כי ישיבה משותפת בקבינט המלחמה הייתה מחזקת את המרכז ואולי אף גורמת לאיתמר בן גביר לעזוב את הממשלה.

גנץ פירט את הישגיו בתוך הממשלה, ביניהם עצירת החקיקה המשפטית, מתן גיבוי לתמרון הצבאי וקידום השבת החטופים.

הוא חתם את דבריו בעקיצה כלפי מפלגתו של לפיד: "יש עתיד הצביעה בעד הכניסה שלנו לממשלה".