כתב אישום הוגש נגד שלושה תושבי חיפה, נשר וקריית ים, שניצלו מצב חירום ואזעקות כדי לשדוד ולהונות קשיש עיוור בחיפה.

על פי כתב האישום, ב-28 בפברואר, בזמן שנשמעו אזעקות באזור, הגיעו הנאשמים לביתו של הקורבן, דפקו על דלתו ודחקו בו להתפנות במהירות למרחב מוגן.

כשהקשיש יצא מדירתו, ניצלו הנאשמים את ההזדמנות, נכנסו לדירה וגנבו רכוש, לרבות כרטיס אשראי.

בהמשך, על פי החשד, ביצעו הנאשמים באמצעות כרטיס האשראי הגנוב שורת רכישות בהיקף של אלפי שקלים. עם קבלת הדיווח על השימוש החריג בכרטיס, פתחו חוקרי תחנת חיפה בחקירה מאומצת שכללה פעולות מודיעיניות ומבצעיות, במהלכן נחשפה זהות הנאשמים.

לפני כשבועיים, בפעילות משותפת של שוטרי תחנת חיפה, לוחמי החטיבה הטקטית של מג"ב וכלבן משטרתי, אותרו הנאשמים ונעצרו. בתום חקירתם נכלאו, ומעצרם הוארך מעת לעת בבית המשפט.

עם סיום החקירה, הצליחה היחידה החוקרת לגבש תשתית ראייתית נגד החשודים, ושלוחת תביעות זבולון חוף הגישה נגדם כתב אישום חמור לבית משפט השלום.