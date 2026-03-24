לכתוב על פרשת השבוע זו מלאכה לא קלה, כשהדברים מכוונים למנעד רחב של קוראים - היא קשה שבעתיים. ספרו החדש 'בלב הפרשה' של הרב דוד סתיו (להלן: המחבר), שמצטרף לספרים קודמים שלו על הפרשה, הוא ניסיון מסקרן לעסוק במלאכה זו באומנות וכישרון.

לכל פרשה, ישנם 2-3 מאמרים קצרצרים הדנים בנושאים שונים מתוכה. לעיתים, יש תחושה שהם קצרים מדי, אך הפיצוי לכך הוא שלעיתים הם חוזרים על אותה שאלה מכיוונים שונים. כך למשל, בפרשת ויקרא המחבר מנסה לנמק את מצוות הקרבנות בשלושה מאמרים רצופים. בעיני זו הזדמנות לראות עד כמה המחבר היה מוטרד משאלה כזו או אחרת.

ואכן, הספר רווי בניסיון להתמודד עם היחס של האדם המודרני לעולמה של תורה. נושאים כמו: מעמד האישה, התא המשפחתי, המחלוקת במדינת ישראל, זהות ומוסריות, ממלאים את הספר וחושפים את נקודת הפתיחה שאיתה ניגש המחבר לבניית הדרשה. זאת ועוד, המחבר לא פעם מדבר בגוף ראשון בבואו להציע את דבריו ובכך מעניק תחושת גילוי לב אינטימית של לומד.

שוק ספרי פרשת השבוע הוא השוק הרווי ביותר בספרות התורנית (ג.נ.: גם אני הוצאתי לאור שני ספרים על פרשת השבוע, א.א) ולכן תמיד אנסה לראות מה החידוש שיש בספר פרשת שבוע הבא לידיי. אודה, שהתיאור הכללי בכריכה והיעדר ההקדמה (!) מקשים על הניסיון בספרנו זה.

אף על פי כן, ניתן בבירור לראות שהמחבר פונה לקהל הישראלי כולו. זאת, באמצעות עברית מודרנית, הקדמות בסיסיות, הסבר על הפרשנים המצוטטים והתייחסות אקטואלית לענייני השעה. לא רק הם יהנו מהספר, גם דרשנים מנוסים ימצאו בו פנינים נפלאות ונקודות מבט לא טְרִיוְויָאלִיּוֹת שהמחבר בוחר בהן. ביניהן למשל, בחירה לעסוק במותה הסמוי של רבקה הגלמודה או דרשנות איסור רכילות בהקשר של העיתונות המודרנית.

חובבי הדרשנות הישראלית, לומדים מתחילים של פרשת השבוע וכל מי שמחפש לרענן את ספריית הסלון - ימצא בספר זה ברכה רבה.