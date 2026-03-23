יצאה לדרך חדשה. בכל ששת המשחקים האחרונים מול אתלטיקו מדריד, לא הצליחה היריבה העירונית, ריאל מדריד לנצח.

הערב (ראשון) הגיעה ריאל מדריד למשחק דרבי במסגרת ליגת העל הספרדית בכדורגל, ה'לה-ליגה', כשהיא רוצה להימנע מהיסטוריה שלילית במיוחד עם רצף של שבעה משחקים ללא ניצחון בדרבי של מדריד.

עם רוח גבית בדמות הניצחון הגדול על מנצ'סטר סיטי בסיכום שני המשחקים בשלב שמינית גמר ליגת האלופות, קיוותה ריאל לעצור את המומנטום השלילי ולצאת לדרך חדשה, אך ההתחלה לא בישרה טובות.

לוקמן כבש שער יתרון לאתלטיקו בדקה ה-33 ובניגוד למהלך המשחק וריאל ירדה להפסקת המחצית בפיגור שער אל מול עיניי אלפי אוהדיה הביתיים.

אך אז הגיעו הצמד הבלתי נגמר - ויניסיוס ו-וואלוורדה.

פנדל מדוייק של ויניסיוס בדקה ה-52 השווה את התוצאה וכעבור 3 דקות, הקשר הנהדר וואלוורדה הפך את התוצאה עם שערו ה-6 ב-16 הימים האחרונים, והוא כבר עם 8 שערים ו-12 בישולים העונה בכל המסגרות.

אתלטיקו לא אמרה נואש ובדקה ה-66 חזרה למשחק עם שער שיוויון משלה אותו כבש מולינה בשער נדיר מחוץ לרחבה. המילה האחרונה הייתה של ויניסיוס שכבש בעצמו שער נהדר מחוץ לרחבה כעבור שש דקות, שער שהספיק לריאל כדי לנצח על אף ששיחק ברבע השעה האחרונה בפיגור שחקן לאחר הרחקתו של וואלוורדה.

זה נגמר עם ניצחון של ריאל בתוצאה 2:3 באצטדיונה הביתי, כזה שהורס עבור אתלטיקו אך בעיקר משאיר אותה עצמה בתמונת המאבק על האליפות כשהיא מצמקת את ההפרש בטבלה מהראשונה ברצלונה לכדי 4 נקודות בלבד.