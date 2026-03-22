דרמה בבית "האח הגדול": הפקת התוכנית הודיעה על עזיבתה המיידית של המתמודדת הערבייה מירה נואף, בעקבות התבטאות חמורה ובלתי נסבלת במהלך עימות עם הדייר זוהר אייזיק. במהלך ויכוח סוער שהתפתח בין השניים, הטיחה נואף באייזיק את המשפט המקומם: "שחמאס ייקח אותך".

בהודעה רשמית מטעם ההפקה נמסר כי נואף עברה על חוקי הבית באופן שאינו מאפשר את המשך שהותה בתוכנית.

עוד צוין כי נואף הבינה את חומרת מעשיה וביקשה לפרוש. מדובר באמירה שנתפסת כייחול לרצח ולחטיפה בידי ארגון טרור רצחני, דבר המקבל משנה תוקף של רגישות לאור נוכחותה בבית של גאיה קלדרון, שמשפחתה חוותה על בשרה את זוועות החטיפה.

בעמוד האינסטגרם של נואף ניסו מקורביה להסביר את הרקע להתפרצות הקשה. לדבריהם, מוקדם יותר באותו יום שיתפה נואף את הדיירים בסיפור חיים כואב הכולל ניסיון רצח וחטיפה שחוותה בעבר ברמאללה, טראומה המלווה אותה לדבריה עד היום.

לטענת המקורבים, חלק מהדיירים בחרו לזלזל בסיפורה ואף לצחוק, מה שהוביל להתפרצות רגשית רגעית. "המשפט שמירה אמרה לא נולד מתוך שנאה, אלא מתוך כאב עמוק ורצון שיבינו אותה", נכתב בפוסט. עוד צוין כי נואף לקחה אחריות על דבריה והתנצלה.

האמירה עוררה גל של תגובות נזעמות ברשתות החברתיות, כאשר רבים קראו להפקה לנקוט ביד קשה נגד ביטויים המנרמלים את זוועות חמאס כחלק משיח יומיומי או ככלי לניגוח בעימותים אישיים.