צה"ל הודיע הבוקר (שני) כי מותו של עופר "פושקו" מוסקוביץ', שגופתו אותרה אתמול בתוך רכב שעלה באש בקיבוץ משגב עם, נגרם בשוגג מאש כוחותינו במהלך ירי ארטילרי לעבר לבנון.

תחקיר ראשוני שנערך בראשות אלוף פיקוד הצפון, רפי מילוא, חשף שורה של ליקויים ושגיאות מבצעיות קשות.

על פי הממצאים, ירי הפגזים, שנועד לסייע לכוחות הפועלים בדרום לבנון, בוצע בזווית שגויה ובניגוד לנהלים הנדרשים. כתוצאה מכך, חמישה פגזים פגעו ברכס משגב עם שבשטח ישראל במקום במטרות האויב.

"מדובר באירוע קשה מאוד", סיכם אלוף מילוא את התחקיר. "עופר נהרג מאש כוחותינו תוך מערכה שכל תכליתה היא הגנה על האזרחים". בצה"ל הבטיחו לבצע תחקיר המשך מעמיק בשקיפות מלאה ולהציגו למשפחה ולציבור.

בקיבוץ משגב עם ובגליל כולו קיבלו בתדהמה ובכאב את הבשורה על מותו של "פושקו", שהיה דמות מוכרת כחקלאי, דובר וסמל של התיישבות באזור.

"פושקו היה הקול הבולט של כולנו לאורך כל השנים", נכתב בהודעת הקהילה. "הגליל לא ייראה עוד אותו הדבר בלעדיו".

עופר מוסקוביץ' ז"ל הותיר אחריו שלוש בנות ושני נכדים. יהי זכרו ברוך.