בצפון השומרון, בין רכסי ההרים המרהיבים והוואדיות העצומים, נכרתה בשבת האחרונה ברית דמים נוספת בין עם ישראל לארצו.

יהודה שמואל שרמן הי"ד, בן 18 בלבד, "חייל ללא מדים", נרצח בידי בן עוולה בעת שהיה במשימת חייו: שמירה על אדמות הלאום במרחבי המרעה של חוות "שובה ישראל".

אחיו, דניאל שרמן בעל החווה, נפצע באורח קשה באותו אירוע, וכעת, מתוך הכאב העצום, יוצאים חבריהם ובני משפחתם בקריאה נרגשת לציבור: להמשיך את הדרך, להגשים את החלום, ולחזור למרחבים.

שומר המרחב

עבור יהודה שרמן, צפון השומרון היה הבית. "יהודה היה חייל ללא מדים במלוא מובן המילה", מספרים חבריו למפעל ההתיישבות. "בלי דרגות על הכתפיים אבל עם אחריות של אלוף פיקוד, הוא סייר יום-יום, שעה-שעה, כדי להבטיח שהמרחבים האלה יישארו בידיים יהודיות. הוא הבין שהביטחון של המדינה מתחיל כאן, בשטחים הפתוחים שבהם האחיזה שלנו דלילה מדי".

כעת, כשדניאל אחיו נלחם על שיקומו, כולנו מתגייסים לתמוך בו ובמפעל שהקימו יחד. המטרה ברורה: לא לתת לטרור לנצח, אלא להפוך את הכאב למנוע צמיחה.

האסטרטגיה: ממלאים את הריק

הסיפור של חוות "שובה ישראל" הוא פרק נוסף באסטרטגיית החזרה לצפון השומרון. הכל החל בנקודה הראשונה שפרצה את הדרך - חומש, שהפכה לסמל של שיבה ונחישות. לאחר מכן הגיעה ההתרחבות עם הקמת חוות "שובה ישראל", שהביאה נוכחות יהודית יומיומית למקומות שבהם הריק שלט במשך שנים.

היום ברור לכל כי צפון השומרון הוא מרחב אסטרטגי קריטי ענק (פי 2 מרצועת עזה!), אך הוא עדיין סובל מהעדר אחיזה ישראלית בשטחים הפתוחים. "אנחנו עולים עכשיו קומה", אומרים מובילי הקמפיין. "החלום של יהודה ודניאל היה לראות את המרחבים האלה מלאים ביהודים, בעדרים, בנקודות התיישבות חדשות שיחברו את חומש לעומק השטח. אנחנו יוצאים לדרך כדי להקים נקודות חדשות ולהעמיק את השורשים בדיוק איפה שהאויב ניסה לעקור אותם".

הצטרפו לחיבוק של גיבורי החווה

קמפיין "חיבוק לגיבורי חוות שובה ישראל" קורא לציבור הרחב להיות שותף פעיל. זהו לא רק סיוע כלכלי, אלא הצהרה ציונית: חוזרים למרחבים. התמיכה תופנה לחיזוק התשתיות בחווה, להקמת נקודות חדשות ולתמיכה במשפחת שרמן, כדי שיוכלו להמשיך להוביל את המפעל החלוצי.

