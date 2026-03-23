גליה חושן תקפה את ההחלטה ערוץ 7

משמר בתי המשפט מנע היום (שני) ממשפחות שכולות של נרצחי ה-7 באוקטובר להיכנס לדיון בבית המשפט העליון.

הדיון עוסק בעתירה שהגישו ארגוני שמאל בדרישה לאפשר הכנסת רופאים לרצועת עזה, צעד לו מתנגד משרד הביטחון באופן רשמי.

החסימה עוררה תרעומת רבה בקרב המשפחות שהגיעו למקום. בעקבות הסערה שנוצרה והתערבותה של עו"ד יסכה בינה, יו"ר התנועה למשילות ודמוקרטיה, המשפחות השכולות הורשו לבסוף להיכנס לאולם ולהיות נוכחות בדיון.

גליה חושן, שבתה הדר נרצחה במתקפת הטרור, סיפרה מוקדם יותר לערוץ 7 כי הכניסה נמנעה מהן בטענה למגבלות ביטחוניות.

לדבריה, התברר כי נשיא העליון השופט יצחק עמית הוציא צו מיוחד המגביל את הנוכחות בדיון לעורכי דין בלבד, וזאת למרות שהנחיות פיקוד העורף מאפשרות התקהלות של עד 50 אנשים במקום.

"אמרו לנו בגלל המלחמה אי אפשר להכניס אתכם", שיתפה חושן בשיחה. "מסתבר שהשופט עמית הוציא צו מיוחד שרק עורכי דין יכנסו וזאת בזמן שפיקוד העורף מאפשר כניסה של 50 אנשים. בית המשפט שייך לעם".