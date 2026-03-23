תושבי גוש דן והמרכז, בהם הערים בת ים, חולון וראשון לציון, הופתעו הבוקר (שני) משמיעת אזעקות בעקבות שיגורי טילים טיל מצרר מאיראן.

האזעקות במרכז הופעלו ללא התרעה מוקדמת ביישומוני פיקוד העורף, לאחר שבתחילה הופעלו התרעות ממוקדות רק במרחבי לכיש ושפלת יהודה.

ראש עיריית בת ים, צביקה ברוט, מיהר לעדכן את התושבים והבהיר את סיבת ההפעלה החריגה: "האזעקה האחרונה הופעלה ללא התרעה מוקדמת בשל חשש לנפילת רסיסי יירוט בשטחנו". ברוט הוסיף כי נכון לעכשיו אין דיווח על נזק או נפגעים בשטח העיר.

בגזרת הדרום זוהתה נפילה של פריטי אמל"ח באזור אשקלון. נזק נגרם למבנה כתוצאה מהפגיעה, וצוותי כיבוי וחילוץ עושים כעת את דרכם לזירה כדי לסרוק אחר לכודים ולוודא שאין סכנת התלקחות.

בשלב זה לא דווח על נפגעים בגוף, אך בפיקוד העורף מרעננים את ההנחיות ומדגישים כי יש להישאר במרחבים המוגנים 10 דקות מרגע הישמע האזעקה, שכן רסיסי יירוט עלולים ליפול זמן רב לאחר הפיצוץ הראשוני.