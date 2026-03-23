סגן יו"ר הכנסת, ח"כ ניסים ואטורי (הליכוד), תקף הבוקר (ב') בחריפות את האופוזיציה ואת התקשורת והאשים אותן בפגיעה בניהול המדינה בעת מלחמה.

"כרגע אנחנו מעבירים את החוק, עונש מוות למחבלים, אני חושב שזה חלק מהמלחמה", אמר ואטורי בראיון לרדיו 'קול חי'. "למרות התקפות האופוזיציה, כנראה שלא נוח להם עונש מוות למחבלים, אבל הכל מתקדם, גם חוק פיצול היועמ"ש עדיין בתהליך".

חבר הכנסת לא חסך בביקורת כלפי האופוזיציה והאשים אותה בפעולה נגד האינטרס הלאומי. "האופוזיציה בהקפאה, עד שמתעוררים, הם חושבים לרגע שהם אופוזיציה למדינה", טען.

"הם אומרים: 'אתם תוך כדי מלחמה עושים כך וכך', אבל הם בעצמם תוקפים בזמן מלחמה. גם התקשורת משמאל, גם השופרות שלהם, זה בדרך כלל יד אחת - תקשורת, מערכת המשפט והאופוזיציה בישראל. הם הקימו מפלגה משותפת כנראה".

ואטורי פנה ישירות לאופוזיציה: "אנחנו מסתדרים לבד, הכל בסדר, שבו בצד בשקט - רק אל תפריעו". הוא קרא להפסיק את הגשת הצעות אי-האמון בממשלה ולאפשר לה לנהל את המלחמה. "די עם הצעות האי-אמון האלה, זה מביך. תנו לנהל מלחמה. יש כאן עוד 60 מיליארד שקל רק בביטחון, לקנות טילים ומיירטים, אז בואו תתעסקו בזה ותפסיקו לבלבל את המוח על שטויות. התקיפות האלו לא פוגעות לנו בכלום, אפילו לא בפסיק, אבל הן מפריעות לניהול העניינים".

בנוגע לסיום המערכה, ואטורי הבחין בין חזיתות שונות. לגבי איראן, הוא ציין: "הסיפור זה טראמפ, מתי שהוא יחליט לעצור - יעצרו".